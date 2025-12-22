俳優の磯村勇斗が企画・プロデュースを務める「第1回しずおか映画祭」が２０２６年５月２３、２４日に静岡市で開催することが決まった。

昨年１１月。磯村が「映画を身近に感じて欲しい」という映画への熱い思いと郷土愛が発端となり、静岡県沼津市でプレ開催として行われた「しずおか映画祭」には、沼津出身の原田眞人監督はじめ、沼津で撮影された『さかなのこ』から沖田修一監督、のんさん、また静岡出身の佐津川愛美さんのプロデュース映画作品、そして磯村の友人である北村匠海の初監督作品『世界征服やめた』の上映など、多彩な映画人たちが静岡に集結。様々なゲストと映画愛を語り尽くし、来場者からも感謝の声が多数寄せられる映画祭となった。

そんな第０回とも呼べる「しずおか映画祭」から１年半。この度、正式に“第１回”として誕生し、以後、「旅する映画祭」と称して、静岡県内の各地で毎年開催をしていく運びとなった。記念すべき第１回の舞台は、フランスのカンヌ市と姉妹都市でもある静岡市に決まった。

【主宰・プロデューサー 磯村勇斗コメント全文】

２０２４年１１月、私の地元・静岡県沼津市にて「しずおか映画祭」をプレ開催いたしました。多くの映画ファンの皆さま、そして地域の皆さまに支えていただき、温かな熱量の中で無事に成功を収めることができました。心より御礼申し上げます。

そしてこのたび、その歩みを確かなものとして「第1回 しずおか映画祭」を開催いたします。

今回の舞台は、静岡県の中心である静岡市。ここを出発点に、私たちは「映画の息吹」を県内各地へと紡いでいきます。「旅する映画祭」として静岡県内を巡り、映画文化の発展と、街の賑わいの再生に寄与していきたいと考えています。

明治の初め、維新で混乱する静岡の街に活気を取り戻すため、芝居小屋が建ち並びました。

やがて時代は移り、映画館が立ち並ぶ街へと発展していった歴史があります。娯楽への感度が高く、多彩な文化を受け止めてきた静岡市で、かつての賑わいを、現代のかたちで取り戻したい。

地元の皆さまと手を取り合いながら、この映画祭を“この街の誇り”として育んでいきたいです。

「キネマの光で街を元気づけたい。」

この想いを胸に『第1回 しずおか映画祭』を開催いたします。（原文まま）

第1回しずおか映画祭

■開催日時：

・２０２６年５月２３日（土）場所：静岡市清水文化会館（マリナート）

・２０２６年５月２４日（日）場所：静岡市内の映画館