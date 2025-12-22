『満州アヘンスクワッド』で漫画を担当している鹿子（しかこ）さんが亡くなったことが22日、作品のX公式アカウントで発表されました。37歳でした。

鹿子さんは、原作者の門馬司さんとタッグを組み、『満州アヘンスクワッド』を2020年4月よりコミックDAYSで連載をスタートさせました。2021年9月からは週刊ヤングマガジンに掲載誌を移し、作品を世に送り出してきました。

作品の公式Xでは、ヤングマガジン編集部の名義で「『満州アヘンスクワッド』の漫画担当である鹿子先生が2025年11月8日に脈絡膜悪性黒色腫のためご逝去されました。37歳でした。鹿子先生の素晴らしいご活躍に感謝と敬意を表すると共に、心よりご冥福をお祈りいたします」と報告。

編集部は、作品の今後について「鹿子先生からは生前に『自分の身に何かあった場合は代筆の方を立てて物語を完結させてほしい』という言葉を預かっておりました。代筆をお願いする方については未定ですが、編集部として鹿子先生の想いを継ぎ『満州アヘンスクワッド』を完結まで導いていく所存です」と発表しました。

■原作者、作品担当者が悲しい胸の内を明かす

原作の門馬さんもコメントを寄せ、「『もう鹿子先生の描く世界を見られない』頭にあるのはずっとその悲しみです。毎週ネームと原稿で語り合っていた大切なパートナーを失った辛さは、言葉では表現出来ません」と、悲痛な思いをつづりました。

そして、「最後にお会いした時、病状が深刻な状態でありながらも作品のこの先のことを考え、心配して下さっていたお姿をよく覚えています。生涯共にタッグを組み、色んな作品を作りたかった。もっともっと、鹿子先生の描くキャラを、世界を見たかった。それを思うと本当に無念です」とし、「しばらく茫然自失とした時を過ごしていましたが、今は鹿子先生と作り上げた『満州アヘンスクワッド』という作品を何としてでも完成させなければという強い気持ちを持っています。それが鹿子先生への追悼であり、天国の先生が喜んで下さると信じて」と、今後の作品への思いをコメントしました。

また、この作品を担当してきた編集部の白木英美さんは「『満州アヘンスクワッド』を最後まで描き続けてくださったこと。そして6年間、共に歩ませていただいたことに、心より感謝申し上げます」と追悼しました。