米国で誕生し、全国20店舗を展開するシーフードレストランチェーン「レッドロブスター」が22日、X（旧ツイッター）を更新。21日に行われた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝で第21代王者に輝いたお笑いコンビ、たくろうを祝福した。

最終決戦で、たくろうは、きむらバンドが米国ビバリーヒルズに憧れる人を演じ、映画の吹き替え版のようなトークを展開。赤木裕がしぶしぶ、吹き替え風のトークで付き合うネタを披露。この中で、木村が「ナンシー」の家でのホームパーティーに赤木を誘うが、赤木が遠慮気味に対応していると、木村が「ま〜るで、ロブスターを食べている時の、プリンセスだな」と、慣用句のような表現を使用。赤木は、一瞬の沈黙の後「あ、何を言われた？」と応じ、大きな笑いを呼んだ。

レッドロブスターはXで「昨晩から"ロブスター"が盛り上がっているようで、、弊社を思い出してくださる方も多く嬉しかったです！ 爆笑させていただきました。ぜひレッドロブスターで"プリンセス"になりに来てください」と、ポスト。「優勝おめでとうございます」と、たくろうを祝福した。