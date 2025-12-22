タレント石原良純（63）が22日、コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。年賀状との向き合い方について語った。

番組では、年賀状を送ることをやめる「年賀状じまい」が急速に拡大していることを紹介した。

毎年年賀状を出すという石原。玉川徹氏から「良純さんにちょっと聞きたいんだけど、何枚ぐらい出してるんですか？」と出す年賀状の枚数を聞かれると、「結構出してるよ？ 何百枚単位で。仕事の関係の人もいるし」と話した。

また「どれぐらい返ってくるんですか？」と質問を受けると、「それで言うと、半分ぐらいじゃないですか。シャケよりも多いですね」と独特に回答。玉川氏が「シャケ…」と吹き出すと、MCのフリーアナ羽鳥慎一も「何でシャケに例えるの」とツッコんだ。石原は「カムバックサーモンみたいな感じで」と笑いを誘った。

年賀状じまいを宣言された相手に、自分が一方的に年賀状を送ることの是非についても話題になったが、石原は「そんなこと考えてないんです。相手の迷惑になるとも思ってないし。これはどうです？ っていうことで。楽しんでもらえればいいし、もう2度と送ってくるな！とか返ってこないし」と自身の経験を交えて語り、「なしのつぶてでも、便りがないのがいい便りじゃないけど。そういうことでやってて」と相手に返事を求めて年賀状を出しているわけではないと強調した。

玉川氏が「出したけど返ってこない人にも翌年出すってこと？」と聞くと、石原は「だって僕が好きでやってるからね」と笑っていた。