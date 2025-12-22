【22日限定】デニーズのおこさまメニューが50円に！最大599円引きの神クーポン登場中。
ファミリーレストランのデニーズでは、毎月2日と22日限定でおこさまメニュー7品が50円になるアプリ限定クーポンを配信。2025年12月も対象になっています。
家族で楽しめる！
公式アプリでは、パパやママにうれしいクーポンを配信中。クーポンを利用すると、12月22日限定で対象のおこさまメニューが50円で食べられます。
50円で食べられる、対象のおこさまメニューは以下の通り。・おこさまランチ（通常価格649円）・おこさまハンバーガー（通常価格649円）・おこさまカレー（通常価格550円）・おこさまオムライス（通常価格539円）・おこさまラーメン（通常価格539円）・おこさまうどん（通常価格484円）・おこさまパンケーキ（通常価格484円）
いずれもゼリー付きです。店舗により取扱いのないメニューがあります。
クーポンの利用は小学生まで。子ども1人につき1枚まで利用できます。
子どもが複数いる場合は、すべて異なるクーポンを利用する必要があります。
小学生以下の子どもがいる家族は必見。お得に外食を楽しんでみては。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイト／公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部