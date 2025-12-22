大澤サラ、ドラマ初出演！宝塚歌劇卒業後の新たな一歩【松嶋菜々子主演『おコメの女』】

2026年1月8日（木）、社会派・痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』がスタート。

テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋菜々子が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく。

初回放送に期待が高まるなか、新たなレギュラーキャストとして、大澤サラの出演が決定した。

【映像】“秘話公開”佐野勇斗SPインタビュー＆主演・松嶋菜々子が語る貴重エピソード

レギュラーキャストとして本作に出演することになった大澤は、元「宝塚歌劇団」の娘役。

『オーシャンズ11』（2019年）で初舞台を踏んで以降、数々の作品に出演。2024年10月、『MY BLUE HEAVEN‐わたしのあおぞら‐』の出演を最後に、惜しまれながら退団した。

記念すべきドラマ初出演を果たすことになった本作について大澤は、「ずっとテレビで見ていた松嶋菜々子さんとご一緒できると知って本当に驚いたのと同時に、素直にとてもうれしかったです」とコメント。

また、主人公・正子いきつけの居酒屋「いこいの郷」のアルバイト・和可菜を演じるにあたり、「ハジける明るさでみなさんに元気をお届けできるよう頑張ります!!」と意気込みを語っている。

◆大澤サラ（和可菜・役）コメント

ずっとテレビで見ていた松嶋菜々子さんとご一緒できると知って本当に驚いたのと同時に、素直にとてもうれしかったです。他の出演者の方も豪華な方ばかりという中、私自身はドラマ初出演ですので、皆さんと共に素敵なドラマになるように頑張らねばと、身の引き締まる思いです。

国税は私たちの生活に近いようで、遠いようで…。そんな中、台本を読んでみると、率直にわかりやすいなと感じました。なによりも、痛快にぶった斬るさまが気持ちいいですし、面白いです（笑）！

“国税って？ 聞いたことあるけどイマイチわからない…”“ザッコクって？”と思う方もいらっしゃると思います。このドラマを通して、私たちの生活に国税がどう関わっているのかを知り、楽しんで見ていただけたら幸いです。

和可菜としては、ハジける明るさで視聴者の皆さんに元気をお届けできるよう頑張ります!! どうぞお楽しみに！