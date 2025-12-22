【靴下屋】超万能な「オリジナルドリンクホルダー」がもらえるのはオンラインサイトだけ！先着順のノベルティキャンペーン開催中。

靴下屋のオンラインストアでは、2025年12月19日から先着で「ドリンクホルダー」がもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

どんなシーンにも対応できる優れもの♡

今、対象のタイツ（プレミアムタイツ各種、PUFTYタイツ各種、NUDEY54dタイツ各種）を含む5500円以上の購入で、MIMPICREATION（ミンピクリエーション）に作成を依頼し制作した、オリジナルのドリンクホルダーがもらえます。

Tabioのロゴが入ったドリンクホルダーは、折りたたむと約1mmの厚さに収まる優れもの。テイクアウトしたドリンクの持ち運びにも、コースターとしても使えます。

カラーは全8色（ランダムで１色を配布）です。

ノベルティの配布は、ノベルティ欄にチェックが入っている必要があります。

ポイントやクーポンを使用する場合は、使用前の金額が5500円以上の場合に適用されます。

送料・決済手数料・ギフトラッピング代・サービス代金は合計金額に含まれません。

また、店頭受取りを選択した場合、ノベルティは同梱されません。

なくなり次第終了なので、気になる人はお早めに。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）