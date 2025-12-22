STU48が、13thシングルを2026年3月4日にリリースする。また、同作表題曲の選抜メンバーも発表され、中村舞がシングルとしては初となる単独センターに決定した。

本情報は、12月21日に広島 BLUE LIVE HIROSHIMAにて行われた『STU48 Live Tour 2025～傷つくことが青春だ～』の追加公演および『STU48 Christmas Live 2025』にて発表されたもの。

初めて選抜に抜擢された3期生の新井梨杏は、涙で言葉を詰まらせながら「選抜メンバーに選んでいただき、ありがとうございます。ずっと目標にしていたポジションなので嬉しいです。今まで弱音を吐きそうになったこともあったのですが、それを乗り越えてファンのみなさんと上を目指して頑張ってきてよかったなと思います。これから13枚目シングルの期間、先輩方からいろいろなものを吸収して成長できるように、そして胸を張って自分が選抜メンバーだと言えるように、頑張りたいと思います。これからも応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします」と伝えた。

また、初となる単独センターを務める中村は「みなさんの応援があっての結果なので、本当にありがとうございます。みなさんからの期待に応えられるように、このポジションの重みをしっかりと受け止めて、責任と覚悟をもってSTU48を背負って行きたいと思います！そして、このグループを次のステップに繋げていけるように頑張りますので、よろしくお願いします！」と覚悟を語った。

さらに、同公演では2026年4月3日から5日までの3日間、広島 上野学園ホールにて9周年コンサートを開催することもサプライズで発表された。メンバーの岡田あずみは「3月4日に発売される13thシングル、そして4月3日から開催される9周年コンサートも、STU48一同全員で、素敵なものを、素敵な時間をみなさんにお届けできるように全力で頑張っていきます！」と意気込みを語った。

（文＝リアルサウンド編集部）