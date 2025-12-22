ＪＡＬＣＯホールディングス<6625.T>は午前中に一時マイナスに転じる場面もあったが、その後プラスに転じ続伸している。前週末１９日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１３６億８１００万円から１６９億９７００万円（前期比２．５倍）へ、営業利益を３５億５６００万円から５１億１４００万円（同２．０倍）へ、純利益を９億２０００万円から２０億４１００万円（同３１．４倍）へ上方修正しており、これを好材料視した買いが株価押し上げに貢献した。



同社では連結業績予想を算出する際、新たに取得する賃貸用不動産や販売用不動産の売却、Ｍ＆Ａコンサルティング報酬などを含めずに、前期末の収益資産残高（賃貸用不動産及び貸金債権残高）が同水準で推移することや、契約履行の確度が高い一部の取引を反映させる形で算出していたが、貸金事業、不動産事業及びＭ＆Ａコンサルティング事業における進捗状況を総合的に勘案したことで予想を修正することにしたという。特に、Ｍ＆Ａコンサルティング事業における案件成立を見込んだことで、売上高・利益が上振れする。



