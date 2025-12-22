エノモトが４日続伸、日亜化学工業と資本・業務提携契約を締結 エノモトが４日続伸、日亜化学工業と資本・業務提携契約を締結

エノモト<6928.T>が４日続伸している。前週末１９日の取引終了後、ＬＥＤと光学材料分野の先駆的企業である日亜化学工業（徳島県阿南市）と資本・業務提携契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



日亜化学に対する第三者割当により自社株２０万株（自己株式を除く発行済み株数の２.９４％）の処分を実施し、４億２４００万円を調達する。ＬＥＤ用リードフレームの安定的な供給による両社の発展を図ることが目的で、日亜化学工業は、ＬＥＤ用リードフレームの新規案件における製造委託先の選択に際してエノモトを優先的に検討する一方、エノモトは製造場所・人員・自社設備などを優先的に確保して安定的な製造・供給体制を整えるとしており、調達資金は設備投資に全額用いられる予定だ。



出所：MINKABU PRESS