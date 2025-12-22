（台北中央社）外交部（外務省）は22日、前農林水産副大臣の滝波宏文参院議員（自民党）が会長を務める参議院の親台派グループ「TY会」の訪問団が、同日から24日までの日程で台湾を訪問すると発表し、心から歓迎すると表明した。期間中、頼清徳（らいせいとく）総統らとの面会を予定している。



外交部によれば、訪問するのは滝波氏の他、小林一大参院議員、鈴木大地参院議員、宮本和宏参院議員（いずれも自民）。滝波氏の妻で台湾出身の史織さんも同行する。



頼総統の他、卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）、林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）、台湾の対日窓口機関「台湾日本関係協会」の蘇嘉全（そかぜん）会長、北部・新北市の侯友宜（こうゆうぎ）市長との面会も予定している。



「TY会」は立ち上げた滝波氏と吉川有美前参院議員の名字の頭文字を取った。「台湾友好」の意味も込められているという。



（編集：田中宏樹）