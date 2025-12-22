株式会社ニコンイメージングジャパンは、「定期メンテナンス 割引キャンペーン」を2026年1月13日（火）から3月13日（金）にかけて実施する。対象のサービスが最大20％OFFの料金で受けられる。

「定期メンテナンス」は、経験豊かな技術者による各部作動点検、精度確認および細部にわたる清掃といった、ニコンが推奨する点検・メンテナンスメニューを提供するサービス。ニコンプラザのサービスセンター窓口、もしくはWebサイトから申し込める。

キャンペーンの通常割引率は10％。ただし、サービスセンター窓口とWebサイトの各申し込み方法で諸条件を満たすと、20％の割引が適用される。

なお、「定期メンテナンス ゴム交換オプション」サービスも本キャンペーンの対象となる。

実施期間

2026年1月13日（火）～3月13日（金）受付分まで

※Webサイトでの申し込みは3月13日（金）23時59分まで

※窓口での申し込みは3月13日（金）まで。要事前予約

割引率20％の適用条件

Webサイト

ニコンイメージングプレミアム会員ログイン後にWebサイトから申込む ニッコールクラブ会員証のコピー（会員番号と名前の印字がある面）を同送して申し込む

※上記のいずれかを満たす。

サービスセンター窓口

ニコンイメージングプレミアム会員登録の確認（スマートデバイスによる会員メニュー画面の表示、または会員メニュー画面を印刷したものを提示） ニッコールクラブ会員証の提示

※上記のいずれかを満たす。



サービス対象製品

Z CINEMA（ZR） ミラーレスカメラ デジタル一眼レフカメラ 交換用レンズ

※一部製品、旧製品および防水仕様のカメラ、レンズは非対応