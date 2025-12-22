ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡Ö¸Î°Õ»àµå¡×È¯¸À¤Ç±ê¾å¤Î²áµî¤â¡Ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤µ¤Þ¤è¤¦´Ú¹ñ¿ÍÅê¼ê¡¢Ì¤¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÍèµ¨¤Îµî½¢
¤«¤Ä¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Î¡Ö¸Î°Õ»àµå¡×È¯¸À¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢Ä¾¶á2Ç¯´Ö¤òÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¿ÍÅê¼ê¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸ÅÁã¤ËÉüµ¢¤¹¤ë·×²è¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£Íèµ¨¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»Ä¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ½÷¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡È³«µÓ¡É¡ª´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå»Ïµå¼°
¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¤äÊü½Ð¤ò·Ð¸³¤·¡¢3µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î³¬µé¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èá´ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï2023Ç¯¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¤ÎLG¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÇÅý¹çÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¸å¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È2Ç¯ÊÝ¾Ú450Ëü¥É¥ë¡¢2+1Ç¯¤ÇºÇÂç940Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¶ìÀï¤·»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼AA¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢µåÃÄ¤ÏÁá¡¹¤Ë¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤ò¸«¸Â¤ë¡£2024Ç¯5·î¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ëºÝ¡¢¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤ò´Þ¤à1ÂÐ4¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤ÏAAA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢DFA¡Ê»ö¼Â¾å¤ÎÀïÎÏ³°¡Ë¤È¤Ê¤ê40¿Í¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¤À¤¬Â¾µåÃÄ¤«¤é¤Î³ÍÆÀ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢AAA¤ÇÅê¤²Â³¤±¤¿¸å¡¢AA¤Ø¹ß³Ê¤µ¤ì2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸Ä¿Í¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï95¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153km¡Ë¤ÎµåÂ®¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Éü³è¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤â»Ø¤Î¹üÀÞ¤È¤¤¤¦»îÎý¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ5·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï¡¢AAA¤Ç5»î¹ç¡Ê5.2²ó¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.59¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢6·î¤ËÊü½ÐÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤ÏÊì¹ñÉüµ¢¤òÁª¤Ð¤º¡¢¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤òÂ³¤±¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¤Ï»Ø¤äÉ¨¤Î·Ú½ý¤¬¤¢¤ê¡¢AAA¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
2024Ç¯¤ËAA¤ÈAAA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï¡¢44»î¹ç¡Ê52.1²ó¡Ë¤Ç4¾¡3ÇÔ¡¢4¥Û¡¼¥ë¥É¡¢3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨6.54¤òµÏ¿¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¡¢A¡¢AAA¤Ç32»î¹ç¡Ê42.1²ó¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡1ÇÔ¡¢3¥Û¡¼¥ë¥É¡¢3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨4.46¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î3µåÃÄ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤¬2026Ç¯¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤¬ºÇ¸å¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÏºÇ¶á¡¢Åê¼ê4¿Í¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£º¸ÏÓ¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¬¥ó¥µ¡¼¡¢±¦ÏÓ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ê¥È¥ë¡¢±¦ÏÓ¤Î¥³¡¼¥ë¡¦¥¦¥§¥¤¥Æ¥¹¡¢º¸ÏÓ¤Î¥¨¥ó¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Ç¥Ø¥¹¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£KBO¤Ç2Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ç¥Ø¥¹¥¹¤Ï¡¢Íèµ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤¹¤ì¤ÐºÇÂç130Ëü¥É¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ø¥¹¥¹¤Ï2024Ç¯¤Ë¥¥¦¥à¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤Ç30»î¹ç¡Ê171.1²ó¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢13¾¡11ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.68¡¢Ã¥»°¿¶178¤òµÏ¿¡£2025Ç¯¤ÏKT¥¦¥£¥º¤Ç32»î¹ç¡Ê163.2²ó¡Ë¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢9¾¡9ÇÔ¡¢1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.96¡¢Ã¥»°¿¶163¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º»þÂå¤Î2023Ç¯¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥ó¥µ¡¼¤Ï4¿Í¤ÎÃæ¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤ÎÅÐÈÄ·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÍ£°ì¤ÎÅê¼ê¤À¡£²áµî2Ç¯´Ö¤Ç31.1²ó¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨2.30¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÃ¥»°¿¶Ç½ÎÏ¤ËË³¤·¤¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤È¤·¤Æ°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î3¥«·î¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ÇºÆ³ÍÆÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼´ü¸Â¤Ë40¿Í¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤·¤¿¡£
¥ê¥È¥ë¤Ïº£µ¨¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£µ¨¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2»î¹ç3²ó2¼ºÅÀ¡ÊËÉ¸æÎ¨6.00¡Ë¤òµÏ¿¡£AAA¤Ç¤Ï62¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨4.06¡¢Ã¥»°¿¶Î¨20.2¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥¦¥§¥¤¥Æ¥¹¤Ï2022¡Á2023Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½êÂ°¤Ç8²ó7¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤ËÉª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Ä¾¶á2¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥§¥¤¥Ä¤ÏAAAÄÌ»»43»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨4.46¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï2023Ç¯3·î¡¢WBCÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤¤¤¶¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¡¢Åê¤²¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÈÄË¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡É¤ËÅö¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£½ÐÎÝ¤µ¤»¤Æ¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤È¾¡Éé¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¸Î°Õ»àµå¡É¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤ÈÂª¤¨¤é¤ìÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸å¤ËÊÌ¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡È¿¿¤óÃæ¤Ë¶¯¤¯Åê¤²¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Êµ¼Ô¤«¤é¡Ë¡È¤â¤¦¾¯¤·ÌÌÇò¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¸í²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î²á¤Á¤À¤¬¡¢¤¿¤À¤Î°ìÅÙ¤â¡ÈÃ¯¤«¤Ë¤ï¤¶¤ÈÅö¤Æ¤í¡É¤ÈÌîµå¤ò½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¸í²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë