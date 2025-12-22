JUJU “昭和洋楽”の魅力を伝える洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JUJUが、大人気Requestシリーズの最新作となる、洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』を、2026年3月18日にリリースすることが決定した。

■松任谷正隆がプロデュースを担当

主な収録カバー曲は、「Your Song」＜Elton John＞、「Alone Again (Naturally)」＜Gilbert O’Sullivan＞、「Superstar」＜Delaney & Bonnie / Carpenters＞、「It’s Too Late」＜Carole King＞、「Bridge Over Troubled Water」＜Simon & Garfunkel＞。収録曲の続報にも注目だ。

松任谷正隆をプロデューサーに迎え、JUJUの多彩な表現力で紡ぎあげられる昭和洋楽の名曲たちは、聴く人すべてを忘れられないあの時代への“時間旅行”へと誘う。

さらに、初回生産限定盤・完全生産限定盤（※ファンクラブ会員限定）には、コンセプチュアルな世界観で魅了したオリジナルアルバム『The Water』を携えた全国ホールツアーより、10月10日“ジュジュの日”に開催された東京国際フォーラムでのファイナル公演を完全収録。また、完全生産限定盤はスペシャルBOX仕様として、カセットテープ、オリジナル看板ミニチュア、LIVE PHOTO BOOK、オリジナルキラステッカーなど豪華特典が付属する。

ニューアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』は、12月22日正午より、各ECサイト・JUJU公式ファンクラブにて予約受付がスタート。豪華スペシャルBOX仕様の完全生産限定盤は、限定2,000セットとなるので、気になる人は早めの予約を検討しよう。

また、2026年6月20日からは、全26ヵ所・40公演の全国ホールツアー『JUJU HALL TOUR 2026 純喫茶JUJU「時間旅行」演出：松任谷正隆』も開店。2022年開催のホールツアー『不思議の国のジュジュ苑 -ユーミンをめぐる物語- (演出：松任谷正隆)』では「不思議の国のアリス」をモチーフにした独創性溢れるエンターテインメントショウが展開されたが、今回のホールツアーはいったいどうなるのか。アルバムと全国ホールツアーのセット申し込みも、12月22日から順次スタートする。

なお、JUJU公式YouTubeチャンネルでは、ひと足先に純喫茶JUJU「時間旅行」の世界を感じることができる、アルバム Teaser Movieも公開。こちらも要チェックだ。

■JUJUコメント