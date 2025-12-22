14時の日経平均は949円高の5万456円、アドテストが251.36円押し上げ 14時の日経平均は949円高の5万456円、アドテストが251.36円押し上げ

22日14時現在の日経平均株価は前週末比949.07円（1.92％）高の5万456.28円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は800、値下がりは749、変わらずは50。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を251.36円押し上げている。次いで東エレク <8035>が205.57円、ＳＢＧ <9984>が141.39円、ファストリ <9983>が103.49円、ファナック <6954>が56.49円と続く。



マイナス寄与度は11.2円の押し下げで任天堂 <7974>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が10.7円、テルモ <4543>が10.43円、イオン <8267>が9.38円、ＫＤＤＩ <9433>が9.23円と続いている。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、石油・石炭、機械と続く。値下がり上位には陸運、空運、その他製品が並んでいる。



※14時0分4秒時点



株探ニュース

