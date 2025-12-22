１２月２２日（月）のヒルナンデス！は★豪華クルーズ船で観光地巡り！★
一度は行ってみたい憧れの豪華旅！
今回乗船するのは、
乗船定員5000人以上を誇る超大型クルーザー「MSCベリッシマ」を
小島親子が徹底調査！
さらに寄港地函館・秋田・金沢・鹿児島の観光地情報もご紹介！
【出演者】小島奈津子・小島淳子（お母さま）
＜今回参加したクルーズツアー＞
MSCベリッシマ
東京、函館、秋田、金沢、韓国・チェジュ島、鹿児島を巡る10日間のツアー
一人249,800円〜 ※内側客室 ジャパネットクルーズの場合
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
◼️小島親子が函館で観光した場所
・函館山
＜函館朝市＞
・道下食堂
たらばがにの太足丼 ６４９０円
海鮮丼 特上 ２７５０円
＜金森赤レンガ倉庫＞
・セーラーズマーケット
・あおい森
・五島軒本店
あいがけカレー ２２００円
◼️秋田で観光した場所
・角館
・安藤醸造
・秋田犬と過ごす民泊 縁 Enishi
◼️金沢で観光した場所
・農口尚彦研究所
・すし捨
◼️鹿児島で観光した場所
・明治蔵
・知覧特攻平和会館
・知覧武家屋敷庭園群