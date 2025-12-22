★豪華クルーズ船で観光地巡り！★

一度は行ってみたい憧れの豪華旅！

今回乗船するのは、

乗船定員5000人以上を誇る超大型クルーザー「MSCベリッシマ」を

小島親子が徹底調査！

さらに寄港地函館・秋田・金沢・鹿児島の観光地情報もご紹介！



【出演者】小島奈津子・小島淳子（お母さま）

＜今回参加したクルーズツアー＞

MSCベリッシマ

東京、函館、秋田、金沢、韓国・チェジュ島、鹿児島を巡る10日間のツアー

一人249,800円〜 ※内側客室 ジャパネットクルーズの場合

※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。

変更の可能性がございますのでご了承ください。

◼️小島親子が函館で観光した場所

・函館山

＜函館朝市＞

・道下食堂

たらばがにの太足丼 ６４９０円

海鮮丼 特上 ２７５０円

＜金森赤レンガ倉庫＞

・セーラーズマーケット

・あおい森

・五島軒本店

あいがけカレー ２２００円

◼️秋田で観光した場所

・角館

・安藤醸造

・秋田犬と過ごす民泊 縁 Enishi

◼️金沢で観光した場所

・農口尚彦研究所

・すし捨

◼️鹿児島で観光した場所

・明治蔵

・知覧特攻平和会館

・知覧武家屋敷庭園群

