★豪華クルーズ船で観光地巡り！★

一度は行ってみたい憧れの豪華旅！

今回乗船するのは、
乗船定員5000人以上を誇る超大型クルーザー「MSCベリッシマ」を
小島親子が徹底調査！

さらに寄港地函館・秋田・金沢・鹿児島の観光地情報もご紹介！

【出演者】小島奈津子・小島淳子（お母さま）

＜今回参加したクルーズツアー＞

MSCベリッシマ
東京、函館、秋田、金沢、韓国・チェジュ島、鹿児島を巡る10日間のツアー
一人249,800円〜　※内側客室　ジャパネットクルーズの場合
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。

◼️小島親子が函館で観光した場所
・函館山

＜函館朝市＞
・道下食堂
たらばがにの太足丼　６４９０円
海鮮丼　特上　２７５０円

＜金森赤レンガ倉庫＞
・セーラーズマーケット
・あおい森

・五島軒本店
あいがけカレー　２２００円

◼️秋田で観光した場所
・角館
・安藤醸造
・秋田犬と過ごす民泊　縁 Enishi

◼️金沢で観光した場所
・農口尚彦研究所
・すし捨

◼️鹿児島で観光した場所
・明治蔵
・知覧特攻平和会館
・知覧武家屋敷庭園群
 