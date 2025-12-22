タイ国籍の当時12歳の少女が都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、日本政府が少女の帰国に向けて最終調整に入ったことがわかりました。

この事件は、東京・文京区のマッサージ店経営・細野正之被告（52）がタイ国籍の当時12歳の少女を違法に働かせたとして児童福祉法違反などの罪に問われているものです。

関係者によりますと、日本政府が少女の早期帰国に向けて最終調整に入ったことがわかりました。少女は今年6月に29歳の母親と一緒に来日し、個室マッサージ店で性的なサービスをさせられ、今年6月末からのおよそ1か月半で70人ほどの接客をさせられていたとみられています。

少女は現在、関係機関に保護されていて、「タイに帰りたかったが、母には言えませんでした。私が働かなければ家族が暮らしていけないと思い、我慢して働いていました」などと話していました。

少女を店に紹介した母親は渡航先の台湾で売春に関与したとして拘束されましたが、タイ警察の幹部によりますと、母親は今週にもタイに送還される見通しだということです。タイ警察は母親が帰国した後に人身売買などの容疑で逮捕する方針です。