ナイツ・塙、『M-1』ミルクボーイ以来の6年ぶり“99点”採点 エバースを絶賛「100点つけようか迷ったんだよ。だってこれ以上の漫才ある？」
お笑いコンビ・ナイツの塙宣之（47）が22日、ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（月〜木曜 後1：00）に生出演。きのう21日に行われ、自身が審査員を務めた『M-1グランプリ2025』で3位になったエバースを絶賛した。
【動画】『M-1』第21代目王者・たくろうが優勝者記者会見
塙は「すごいなって思った。『THE MANZAI』もめちゃくちゃ面白いんだけど、『M-1』があるから15年目までの子は出ないけど。あと何十年も安泰じゃない。エバースとたくろうがいたら。もう東西、劇場で安泰じゃない？エバースもめちゃくちゃ面白かった」と漫才の未来について明るさを感じたことを力説。
自身が1本目で99点をつけたエバースについては「100点つけようか迷ったんだよ。だってこれ以上の漫才ある？」と絶賛。相方の土屋伸之が「塙さんはミルクボーイ以来の99点」と説明すると、塙は「6年ぶり」と明かした。塙は「迷わずいった。もうわかるじゃん。ヤーレンズ95点出してるから、ヤーレンズももちろん面白かったんだけど、頭2つくらい抜けてたから。もう、差を思いっきりつけようと思って、100点も考えましたけど…」と明かし、土屋に「この後真空ジェシカとか出るのに99点つけるのは怖くなかった？」と聞かれると「でももう、全員高くていいやと。エバース、最初から最後まで、ただの視聴者。めっちゃおもしれーこいつら。2本目はわけのわからないことやってたけど（笑）」と、絶賛から一気に落とした。
エバースの2本目について「地方でもいろいろ試したんだって。身内ネタになってないかとか。地方でもやってウケたから（あのネタをやった）」と説明したようで、最終決戦の出順の2番についても「町田君（が決めた）らしい」と明かした。
■塙宣之の採点
ヤーレンズ 95点
ドンデコルテ 91点
真空ジェシカ 93点
たくろう 96点
豪快キャプテン 93点
カナメストーン 92点
ヨネダ2000 94点
ママタルト 94点
めぞん 92点
エバース 99点
最終決戦→たくろう
