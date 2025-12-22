ＤｅＮＡから海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、西武に移籍した桑原将志外野手（３２）が２２日、所沢市内で入団会見を行った。背番号は「７」に決まった。

桑原は率直に、「すごくワクワクしています。早くライオンズのユニホームに袖を通してプレーしたい」と意気込み。決断には悩んだことも明かし、決断理由には「広池さんの方から熱い言葉をかけてもらった。プレーも、プレースタイルも、僕にしかない気持ちの部分を評価してもらった。すごく響いた」と説明。

「横浜一筋で頑張る選択肢もあった」と言いつつ、「環境を変えるのもキャリアに深みも増す。その後押しをしてもらった」と西武球団に感謝した。「すごく悩んだけど、ライオンズのために頑張りたい」と決意を胸に、新天地でスタートを切る。

また会見ではサプライズでファンからの寄せ書きがプレゼントされた。「『きつねダンス』ばかり書いてある」と苦笑い。「『ガッツマン』も書いてある。プレースタイルは変わらないので、はい」と表情からは喜びがあふれた。

桑原は２０１１年ドラフト４位で福知山成美から入団し、１４年間ＤｅＮＡに在籍。攻守で闘志あふれるプレースタイルでファンを魅了し、ハマのガッツマン”として愛されてきた。今季は１０６試合に出場し、打率・２８４、６本塁打、２７打点、１０盗塁を記録していた。