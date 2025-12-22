超音波の霧で汚れを浮かせる。賢い窓掃除ロボ「WINBOT MINI」が15000円引き
Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催中。
現在、壁にピタッと吸着して自動で窓ガラスをクリーニングしてくれるエコバックスの窓拭きロボット「WINBOT MINI」がお得に登場しています。
コンパクト＆軽量設計で日々の窓掃除がグッと楽に。エコバックスの窓拭きロボットがお買い得
エコバックス（ECOVACS）の「WINBOT MINI」は、自動で窓ガラスをクリーニングしてくれる窓拭きロボットです。従来の大きな窓用ロボットと比べてコンパクト＆軽量を実現し、柵のある窓や狭い隙間でもスムーズに動ける設計となっています。今なら38％オフの24,800円とお買い得。
WINBOT MINIはバンパーレールを取り外し、クリーニングクロスが窓に密着することで窓枠の隅々まで清掃できます。
革新的な設計により99.5％の清掃カバー率を実現し、エッジやコーナーの汚れもきれいに取り除くことが可能です。手の届きにくい場所もこれで一掃できます。
3つのカスタマイズ可能な清掃モードを搭載し、汚れに応じて効率的に清掃することで素早くキレイに仕上げてくれます。
「クイッククリーニング」モードは軽い汚れを効率的に、「念入りクリーニング」モードは頑固な汚れを徹底的に、「スポットクリーニング」モードは特定のエリアをピンポイントにと、どんな窓の汚れにも対応します。
壁にピタッと吸着して内部のスプレーとマッピング機能で汚れを除去
超音波霧化スプレー技術で、頑固な汚れもしっかり洗浄。10マイクロメートルの超微細な水霧粒子がホコリや汚れを浮かせ、窓枠の隅までしっかり磨き上げます。
水だけでOKだったり、少量の洗剤でキレイにできる点も◎。
全自動で最適な経路を掃除する賢い機能を搭載し、窓枠やサイズを検出して効率的に清掃します。複数のセンサーで低い縁やフレームレスの窓もナビゲート。
落下防止センサーや複数ステージの保護機構により、高所でも安心して使える設計になっているのも大きな安心ポイントです。
なお、上記の表示価格は2025年12月22日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
