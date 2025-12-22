こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催中。

現在、壁にピタッと吸着して自動で窓ガラスをクリーニングしてくれるエコバックスの窓拭きロボット「WINBOT MINI」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

ECOVACS(エコバックス) WINBOT MINI 窓掃除 窓拭きロボット 自動清掃 窓用 省スペース設計 落下防止 ロボット掃除機 ガラスクリーナー スプレー マッピング インテリジェント掃除 強力吸引 水拭き 1年メーカー保証 24,800円 （38％オフ） Amazonで見る PR PR

コンパクト＆軽量設計で日々の窓掃除がグッと楽に。エコバックスの窓拭きロボットがお買い得

エコバックス（ECOVACS）の「WINBOT MINI」は、自動で窓ガラスをクリーニングしてくれる窓拭きロボットです。従来の大きな窓用ロボットと比べてコンパクト＆軽量を実現し、柵のある窓や狭い隙間でもスムーズに動ける設計となっています。今なら38％オフの24,800円とお買い得。

WINBOT MINIはバンパーレールを取り外し、クリーニングクロスが窓に密着することで窓枠の隅々まで清掃できます。

革新的な設計により99.5％の清掃カバー率を実現し、エッジやコーナーの汚れもきれいに取り除くことが可能です。手の届きにくい場所もこれで一掃できます。

3つのカスタマイズ可能な清掃モードを搭載し、汚れに応じて効率的に清掃することで素早くキレイに仕上げてくれます。

「クイッククリーニング」モードは軽い汚れを効率的に、「念入りクリーニング」モードは頑固な汚れを徹底的に、「スポットクリーニング」モードは特定のエリアをピンポイントにと、どんな窓の汚れにも対応します。

壁にピタッと吸着して内部のスプレーとマッピング機能で汚れを除去

超音波霧化スプレー技術で、頑固な汚れもしっかり洗浄。10マイクロメートルの超微細な水霧粒子がホコリや汚れを浮かせ、窓枠の隅までしっかり磨き上げます。

水だけでOKだったり、少量の洗剤でキレイにできる点も◎。

全自動で最適な経路を掃除する賢い機能を搭載し、窓枠やサイズを検出して効率的に清掃します。複数のセンサーで低い縁やフレームレスの窓もナビゲート。

落下防止センサーや複数ステージの保護機構により、高所でも安心して使える設計になっているのも大きな安心ポイントです。

＞＞ECOVACSのセール対象商品一覧はこちら

ECOVACS(エコバックス) WINBOT MINI 窓掃除 窓拭きロボット 自動清掃 窓用 省スペース設計 落下防止 ロボット掃除機 ガラスクリーナー スプレー マッピング インテリジェント掃除 強力吸引 水拭き 1年メーカー保証 24,800円 （38％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年12月22日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能「PLUG Wishlist」無料です

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazon クリスマスタイムセール祭り」