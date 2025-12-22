空気を循環させてくれるサーキュレーターですが、もし単体で暖かい空気を送ってくれたら、便利だと思いませんか？

例えばお風呂の脱衣所。エアコンや暖房器具を設置するほどではないけれど、風は欲しいし、なんなら暖かい風が欲しい。でも、そんな商品あるのかな？

ありました。LAViNO（ラビーノ）の「エアーバランス」です。

1年中使いたいサーキュレーター

Image: Amazon

エアーバランスは暖かい空気が出るサーキュレーター。夏は風、冬は暖房器具補助として使えるんです。

温風は設定した温度の風が出るのではなく、室温に合わせて調節してくれます。

Image: Amazon

内蔵センサーが室温を感知して、設定よりも高くなれば自動でオフ、下回ればオンになるんですよ。

しかも、転倒したり、過熱したりしたら、自動でオフになります。タイマー設定もできますが、24時間連続運転していてもオフになります。安心だなー。

夜間の使用も想定しているから、ディスプレイライトをオフにできるんです。睡眠を妨げられないのってうれしいですよね。

上下左右の角度調整と首振りが可能

Image: Amazon

そして、左右自動首振り80°、上下なら手動で105°まで調節できます。

部屋全体に風を送りたいときも、洗濯物を効率的に乾かしたいときも、観葉植物に風を送りたいときも活躍してくれるわけです。

ちなみに送風だと最大9.1m/sで力強く、温風だと最大5.0m/sだそうです。

エアコンの暖房補助として足元に暖かい風を送る場合は、じんわり温める感じみたい。

お手入れ簡単

Image: Amazon

また、パーツが取り外せるからお手入れが簡単なのも魅力です。

扇風機もサーキュレーターも、ホコリが溜まりやすいんですよね。ホコリが溜まったまま使い続けていたら、喘息やアレルギーが心配になります。お手入れができるというのは買いたくなるポイントではないでしょうか。

ただ、購入者のレビューには「音が気になる」という書き込みもありました。そこだけは留意しておくといいかもしれませんね。

LAViNO (ラビーノ) エアーバランス 16,500円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon, LINKA