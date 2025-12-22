Snow Man目黒蓮、大切にしていること明かす「お仕事がしたくてもなかった時代が長かった」
【モデルプレス＝2025/12/22】Snow Manの目黒蓮が、1月5日発売の「CHEER（チア） Vol.65」（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場する。
◆目黒蓮、オールブラックスタイル×メガネ姿で魅了
袖にブラックレースの切替が入ったポロネックセーターにレザーパンツ、コートを合わせたオールブラックのクールなスタイリングを全カットフィルムで撮影。着用している「Zoff」のメガネは、数種類用意されたなかからスタイリストと目黒がセレクトした。さまざまなポージング＆表情を披露している。
◆目黒蓮「初心は忘れたくない」
インタビューでは、ひとつひとつの質問に対し真剣に向き合いながら話をする目黒。「中学生からこの仕事をしているのですが、お仕事がしたくてもなかった時代が長かったので。その時代を考えたら、こうして今、たくさんのお仕事ができていることが本当に幸せだなぁって。なにをするにしても、初心に帰ることって大事だと思うんです。この世界に入ったころの初心は忘れたくないし、大切にしています」と、名実ともにトップアイドルとなった今もなお、情熱はつきることなく燃え続けていることがインタビューから伝わってくる。
付録の「9 BOARD PINUP」には表面・裏面それぞれに縦3点×横3点＝計9点のグラビアが掲載。両面ともに「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」が掲載される。（modelpress編集部）
