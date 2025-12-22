久住小春（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/22】元モーニング娘。で女優の久住小春が12月21日、自身のInstagramを更新。ハイトーンヘアにイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】33歳元モー娘。「二度見した」雰囲気ガラリの大胆白銀ヘア

◆久住小春、新ヘアカラーを披露


久住は「大ハイトーン」「ずーーーと白銀にしてみたくて、色んな予定調整して、今までで一番明るい色にしました」とつづり、大胆なハイトーンヘアにイメージチェンジした姿を投稿。「白っぽいラベンダーをいれた透明感なハイトーン」と説明し、ふんわりとしたアウターに身を包んだ新たなヘアカラーが際立つショットを公開している。

◆久住小春の投稿に反響


この投稿には「別人級」「印象変わる」「一瞬誰かと」「二度見した」「透明感がすごい」「大人になったきらりみたい」「似合っててすごい」「かっこいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

