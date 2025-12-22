久住小春「今までで一番明るい色」大胆新ヘア披露「一瞬誰かと」「大人になったきらりみたい」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/12/22】元モーニング娘。で女優の久住小春が12月21日、自身のInstagramを更新。ハイトーンヘアにイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】33歳元モー娘。「二度見した」雰囲気ガラリの大胆白銀ヘア
久住は「大ハイトーン」「ずーーーと白銀にしてみたくて、色んな予定調整して、今までで一番明るい色にしました」とつづり、大胆なハイトーンヘアにイメージチェンジした姿を投稿。「白っぽいラベンダーをいれた透明感なハイトーン」と説明し、ふんわりとしたアウターに身を包んだ新たなヘアカラーが際立つショットを公開している。
この投稿には「別人級」「印象変わる」「一瞬誰かと」「二度見した」「透明感がすごい」「大人になったきらりみたい」「似合っててすごい」「かっこいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆久住小春、新ヘアカラーを披露
◆久住小春の投稿に反響
