1Ç¯¤ÎÁí·è»»¤È¤Ê¤ëÀ²¤ì¤ÎÉñÂæ¡ØJLPGA¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿½÷»Ò¥×¥í¤¿¤Á¤Î¡È²ÚÎï°¼à¥¡É»Ñ
º£Ç¯³èÌö¤·¤¿½÷»Ò¥×¥í¤¿¤Á¤¬½¸·ë
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡¼Ô¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡ØJLPGA¥¢¥ï¡¼¥É2025¡Ù¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤¬¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¸²Ãø¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿Áª¼ê¤Ê¤É¤òÇ¯´ÖÉ½¾´¤¹¤ëº×Åµ¤Ç¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤òÌÜÉ¸¤ËÀï¤¦¥×¥í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£Ç¯¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ïº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê23¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°Âè£±°Ì¡¢Ê¿¶Ñ¥¹¥È¥í¡¼¥¯Âè£±°Ì¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·£´´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤£±Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿½éÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º´µ×´Ö¤Ï²ñ¸«¤Ç¤³¤¦£´´§¼õ¾Þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÎÞ¤·¤Æ¤¤¿º´µ×´Ö¡£¤·¤«¤·º£Ç¯¤Ï°ã¤Ã¤¿¡££´·î¤Î¡ØKKTÇÕ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡Ù¤ÇÇ°´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¤¹¤ë¤È¡¢£µ·î¤Î¡Ø¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¥ì¥Ç¥£¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¡Ù¤Ç¤Ï½éÆü¤«¤é¼ó°Ì¤ò¼é¤êÀÚ¤ë´°Á´Í¥¾¡¤Î£²¾¡ÌÜ¡££¶·î¤Î¡Ø¥¢¡¼¥¹¡¦¥â¥ó¥À¥ß¥ó¥«¥Ã¥×¡Ù¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤«¤é£³¥õ·îÏ¢Â³¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë10·î¡Ø¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ïº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î´°Á´Í¥¾¡¤Ç£´¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê´Á»ú£±»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡Ø¿·¡Ù¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½éÍ¥¾¡¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤·Ê¿§¤¬¸«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¿·¤·¤¤¤Î¡Ø¿·¡Ù¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿º´µ×´Ö¤Ï½÷²¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¥é¥¥é¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥é¥á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤â²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¥é¥¥é¤È¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢À²¤ì¤ÎÉñÂæ¤ËÃå¤¿¥É¥ì¥¹¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¼Ô¤ä¥´¥ë¥Õ¸ùÏ«¼Ô¤¬É½¾´¤µ¤ì¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤À¡£½ÐÀÊ¤¹¤ë¥×¥í¤¿¤Á¤â¥°¥ê¡¼¥ó¾å¤È¤Ï°ã¤¦±ð¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¥×¥í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÚÏÆ¸µ²Ú¡Û
¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¥×¥í£¸Ç¯ÌÜ¤ÇÈá´ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¤·¤¿ÏÆ¸µ²Ú¡Ê28¡Ë¤Ï¹õ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÌÜ¹õ¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¸ª¤ÎÉôÊ¬¤ÈµÓ¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖ»÷¹ç¤¦¤«¤Ê¡Á¡×¤È¡¢¤Û¤Ü°ìÌÜ¹û¤ì¤À¤Ã¤¿¡£174cm¤È¥â¥Ç¥ëÊÂ¤ß¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ÎÏÆ¸µ¤¬¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¤ª¤©¡Á¡×¤È¤É¤è¤á¤¯¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡£²ñ¾ì¤Î¥¹¥È¥í¥Ü¤Î½Ö¤¤¬µÞ·ã¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥¢¥ï¡¼¥É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡ÖÁ°Ìëº×¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍèÇ¯¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¿û¾ÂºÚ¡¹¡Û
ÍèÇ¯£²·î¤Ë¤Ï¡Ø¥¥ß¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡ª¡Ù¤ÇÇ°´ê¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê25¡Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¤ä¡ØÝ¯ºä46¡Ù¤Ê¤É¤Î°áÁõ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»ÔÌîÂôÍ´Âç»á¤¬À©ºî¤·¤¿¡ÈËÜÊª¡É¤À¡£À©ºî´ü´Ö¤ÏÌó£¶¥õ·î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥á¡¼¥ë¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥É¥ì¥¹¤ÇÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ê¥ë¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤È´é¤Þ¤ï¤ê¤ò·ë¹½¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÂÎ¤¤¤¯¤é¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤ªÃÍÃÊ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÁµá½ñ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ú¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Û
£··î¤Î¡ØÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¥¹¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤â¡¢Íâ½µ¤Î¡ØÂçÅì·úÂ÷¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È¥ì¥Ç¥£¥¹¡Ù£²ÆüÌÜ¤Ëº¸¼ê¼óÄË¤Ç»î¹ç¤òÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤¿¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê27¡Ë¡£¹õ¤Î¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¸½¤ì²ñ¾ì¤ò¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤¿¾®½Ë¤Ï£¹·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤À¡£µ¼Ô¤«¤éÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤«Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¥¤¥¥ó¤«¤é¤Þ¤º½Ð¤Æ¡¢²Æ¤´¤í¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÁÛ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
º£¤«¤é³«ËëÀï¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
¡Ú°ÂÅÄÍ´¹á¡Û
£´·î¤Î¡ØÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¡Ù¤Ç£²¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿°ÂÅÄÍ´¹á¡Ê24¡Ë¡£À¶Á¿¤Ê¥Ä¥¤¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿°ÂÅÄ¤¬¤ï¤«¤é¤º¡ÖÃ¯¡©¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¯¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤â¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°áÁõ¤Ï¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤À¡£
¡ÖÉ½»²Æ»¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¸«¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Å¹ÊÞ¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤êÏª½Ð¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á°Ìëº×¤è¤ê¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅý°ì´¶¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤Ê¡×
¡ÚËÙ¶×²»¡Û
10·î¤Î¡ØÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ËÙ¶×²»¡Ê29¡Ë¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¢¥ï¡¼¥É½ÐÀÊ¤Î¤¿¤á¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥É¥ì¥¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¥¹¥Æ¥é¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¡£·ë¹½¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÃÏµå´Ä¶¤äÆ°Êª°¦¸î¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ÇÀ½ÉÊ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥»¥ì¥Ö¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¹ø²ó¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡Ö½ÕÀè¼è¤ê¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú´ä°æÌÀ°¦¡õÀéÎç¡Û
º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÁÐ»ÒÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿»Ð¡¦´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡Ë¤ÈËå¡¦ÀéÎç¡Ê23¡Ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤ÇÀÄ¤ÏÃå¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¸«»ö¤ÊÁÐ»Ò¥ê¥ó¥¯¤Ç¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡ÖÈ±·¿¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¸ÄÀ¤Ï½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ°¦¡£
£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤Ë´¶¼Õ¡£º£Ç¯£±Ç¯Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£±¿Í¤¸¤ãÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£¥´¥ë¥Õ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â´Þ¤á¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â·ë²Ì¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È£²¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌ¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤¬£´¾¡¤ò¤¢¤²¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£±É´§¤ò¤Ä¤«¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤¢¤ë¡£½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÀï¤¤¤«¤é¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§¸Í²ÃÎ¤¿¿»Ê