「いつも同じ合わせ方」は卒業！【ユニクロ】大人がマネしたい♡「最旬ジーンズコーデ」

頻繁に穿くジーンズこそ、「いつも同じ合わせ方」から卒業したい……そんな大人世代に参考にしてほしいのが、【ユニクロ】のカーブジーンズを使った最旬コーデです。下半身の気になる部分をおしゃれにカバーするシルエットは、トップスの合わせ方でも印象が変わって日常スタイルがぐっと新鮮になる予感。今回は、そんなジーンズを使った「最旬ジーンズコーデ」から、着こなしのヒントを紹介します。

バギーカーブジーンズでシンプルコーデもこなれ見え

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

腰まわりはコンパクトで、太ももからふくらはぎにかけての曲線が特徴的なバギーカーブジーンズ。ややテーパードしていることで、ほどよく抜け感のあるシルエットに仕上がっています。ほどよい厚みのセーターをインして太めのベルトでマークすれば、こなれ感のある冬コーデの完成。ゆったりめのトップスをインするときは、ウエスト部分に膨らみを持たせるのがポイント。

グッドバランスなメンズライクコーデ

ヴィンテージライクなメンズ風コーデも、バランスが大切。リアルなメンズアイテムを着こなすのは難易度が高いというときこそ、バギーカーブジーンズの出番です。腰まわりをすっきりとカバーしながら、オーバーサイズの雰囲気はキープ。差し色のカーディガンはあえてコンパクトなものを選ぶことで、立体感と品の良さがある大人のカジュアルスタイルに。

ゆったりセーターを合わせて下重心に

あえてトップスもゆったりシルエットを使ったボリューム on ボリュームのスタイリングも、旬の着こなしのひとつ。オーバーサイズのセーターで腰まわりまで覆うことによって、ジーンズのだぼっと感が強調された下重心のコーデに。大きめのフレームのメガネや厚底スニーカーが、ボリューミーな愛らしさを加速させています。

すっきりトップスをインしてスタイルアップ

ジーンズのシルエットを活かした、スタイルアップを狙うテクニックにも注目を。ジャストサイズのカットソーをタックインしベルトでウエストをマークすれば、ワイドなボトムスとのメリハリで美脚効果が期待できそう。すべてのアイテムを黒系で統一しているのも、すっきり見えのポイントです。袖と脇に入った白のラインが、縦長シルエットをさらに際立てています。

