柔道女子５２キロ級で東京五輪金メダリスト・阿部詩の姿にネットが沸いた。

２１日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」（午後６時半）の決勝で、笑神籤（えみくじ）を引くアスリートとして登場。昨年は兄の阿部一二三がトップバッターで令和ロマンを引き当てたことが話題となった。

詩は兄から「本当に責任重大だから、頑張れよ」と言われたことを明かし、「試合と同じくらい緊張してるんですけど、頑張って引かせていただきたいと思います」と意欲。今年のトップバッターにヤーレンズを引いて会場を盛り上げた。

ブルーのブラウス、ロングスカート姿。耳元のアクセサリーでイメージを変え、華やかな雰囲気を演出した。ネットは「阿部詩ちゃんめちゃくちゃ可愛い」「阿部詩ちゃんの私服可愛いねー」「こうやっておめかししてるとほんとかわいいですね」「柔道着じゃない姿を初めて見たが美人さん」「阿部詩久々に見たけどかわいいな」「今年の ＃Ｍ１グランプリ で１番の発見は阿部詩のかわいさ」「可愛すぎて目が離せない」「柔道家に見えん。女優やん」「阿部詩ちゃんが可愛くて震える…」と騒然となった。