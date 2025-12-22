W大阪と、はちみつビューティーブランド「HACCI」のコラボアフタヌーンティー「Strawberry Honey Retreat」が期間限定で登場。

いちごとはちみつに満たされる、甘いひとときを堪能できます☆

W大阪×HACCI コラボアフタヌーンティー「Strawberry Honey Retreat」

期間：2026年1月8日（木）〜2月28日（土）

時間：12:00-／14:30-／17:00-

料金：

＜アフタヌーンティーのみ＞1人 8,000円（税・サ込）

＜アフタヌーンティー バスソルト（4種のうち1本）付き＞1人 12,000円（税・サ込）

場所：W大阪 3階「LIVING ROOM （リビングルーム）」

予約：電話 06-6484-5812（レストラン予約）、E-mail w.osaka.restaurantreservations@whotels.com、WEBサイト

ラグジュアリー・ライフスタイル「ホテルW大阪」が、はちみつビューティーブランドの「HACCI」とコラボレーションしたアフタヌーンティーを開催。

ホテル3階「LIVING ROOM（リビングルーム）」にて「Strawberry Honey Retreat（ストロベリー・ハニー・リトリート）」が提供されます！

「Strawberry Honey Retreat」は、心を潤す、苺とBEEバスソルトのラグジュアリーなコラボアフタヌーンティー。

HACCIの上質なはちみつとW大阪の遊び心あふれる美学が響き合う、甘くとろける世界観で、心身共に満たされる至福のひとときを過ごせます☆

Strawberry Honey Retreat（ストロベリー・ハニー・リトリート）メニュー内容

ウェルカムドリンク（イメージ）

ウェルカムドリンク：ビューティーフル・バズ（BEAUTIFUL BUZZ）

※4種類よりランダムで提供

スイーツ：・ビューティーハニー アサイーミニパフェ・アーモンドミルクブランマンジェ 苺ソース ラベンダーはちみつ・ハンガリー産アカシアはちみつジュレ・ピスタチオ オレンジはちみつ プラリネムース・ホワイトチョコレートムース 苺のジュレ・ストロベリーマカロン・苺と赤い果実のムースセイヴォリー：・カリフラワームースとトマトのジュレ 蟹のサラダとキャビア・フォアグラのフラン ストロベリーソースと国産アカシアはちみつ・モッツァレラクリームと金柑 生ハムのタルト イタリア産レモンはちみつ・海藻バターとスモークサーモン オープンサンド

※コーヒー、紅茶のフリーフロー付き（90分）

※アフタヌーンティーは席120分制

※要予約

※写真はすべてイメージです

「HACCI」の高品質なはちみつを贅沢に使用したコラボレーションアフタヌーンティー、待望の第2弾が登場！

今回は色とりどりのマカロンを思わせる「BEE バスソルト」がテーマです。

みずみずしいうるおいの世界観と、ストロベリースパをイメージした心ときめくムードが、洗練されたスイーツとセイヴォリーで表現されています。

それぞれのはちみつが持つ個性と香りを最大限に引き出し、エグゼクティブペストリーシェフ 正野由博率いるペストリーチームが提供する、特別なスイーツコレクションです。

ウェルカムドリンクは、カラフルなマカロンのような「BEE バスソルト」をイメージ。

美と健康をサポートする、パワービューティードリンク「ハニーコラーゲン」を使用し、ひと口目から心身共に潤う一杯に仕上げられています！

スイーツ「ビューティーハニー アサイーミニパフェ」

「ビューティーハニー アサイーミニパフェ」は、HACCIのビューティーハニーが持つ自然の甘さと、アサイーのフレッシュな力強い風味を重ねた満足度の高い一品です。

仕上げには、スタッフが目の前でビューティーハニーをひとさじ。

濃厚なアサイーに華やかなはちみつの香りがふわりと広がり、ベリーの酸味とクリームのまろやかさが調和する、上質でヘルシーなミニパフェです☆

スイーツ

「アーモンドミルクブランマンジェ 苺ソース ラベンダーはちみつ」は、アーモンドミルクのやさしいコクにフレッシュな苺ソースを合わせたスイーツ。

仕上げのラベンダーはちみつの上品な甘さと花の香りがふわりと広がり、苺の甘酸っぱさを引き立てます！

ひと口ごとに美しさを内側から満たしてくれるような、心弾む味わいです☆

「フォアグラのフラン ストロベリーソースと国産アカシアはちみつ」は、なめらかに仕上げたフォアグラのフランに、甘酸っぱい苺ソースと国産アカシアはちみつが調和した一品。

フォアグラの濃厚な旨みを、苺の華やかな酸味とはちみつの繊細な甘さが一層引き立てます。

セイヴォリー

セイヴォリーは軽やかなモッツァレラクリームに、爽やかな甘みを湛えた金柑を合わせ、生ハムの塩味をアクセントにしたタルトなどもレイアウト。

「モッツァレラクリームと金柑 生ハムのタルト イタリア産レモンはちみつ」は、香り豊かなイタリア産レモンはちみつと果実の瑞々しさと生ハムの旨みが調和しています！

はちみつの清々しい香りが全体を優雅にまとめ上げる逸品です。

味わいのコントラストが楽しい、奥行きのある味わいが広がる贅沢なセイヴォリーを堪能できます☆

AWAY Spa（アウェイスパ）「ハニーカカオリチュアル - ボディトリートメント45分 アフタヌーンティー付き」

ボディトリートメント（イメージ）

料金：1人 23,000円（税・サ込）

場所：W大阪 4階 AWAY Spa（アウェイスパ）

営業時間：10:00-22:00（当日最終受付時間 20:30）

施設室数：計5室（プライベートトリートメントルーム4部屋、カップルルーム1部屋）

施設：プライベートシャワールーム、ジェットバス、プール（宿泊もしくはパッケージのみ）、スチームサウナ（女性のみ）、ドライサウナ（男性のみ）、ロッカールーム（男性用／女性用）

予約：TEL 06-6484-5898、WEB

※スパ付きプランを希望する場合、アフタヌーンティー予約時にスパの事前予約が必要

今回のコラボレーションでは、バレンタイン期間限定のプロダクト「ボディウォッシュ ビー（BEE）ショコラ」を使用したボディトリートメントも登場。

はちみつの柔らかさにショコラが重なり合う、芳醇でビターな香りのボディトリートメントを、アフタヌーンティーとともに楽しめます！

ボディリチュアルはチョコレートの香りに包まれるフットバスからスタート。

首・肩・デコルテを中心に、ゆるやかに緊張をほぐします。

甘い香りがふわりと広がり、ぬくもりが身体にしみわたる45分間のトリートメント。

アフタヌーンティーの余韻を感じながら、同じ日に好きなタイミングで楽しめる、もうひとつの特別な体験です☆

心と身体を静かにほどくような、深い潤いの余韻を届けてくれます！

「HACHI」とのコラボアフタヌーンティー第2弾は、いちごとはちみつに満たされる、甘いひととき。

W大阪×HACCI コラボアフタヌーンティー「Strawberry Honey Retreat」は、2026年1月8日〜2月28日まで提供です！

