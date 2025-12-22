タレント上沼恵美子（70）が22日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。亡き名優にかぶれた夫について語った。

高倉健さんの話になり、上沼は「私はお会いしたことない。うちの主人は何度もある」と打ち明けた。

上沼の夫は元カンテレ社員で「映画のPRで大阪に来られる時とかに、熱烈なオファーをしたんだと思いますよ。かぶれてましたよ、健さんのこと大好きだから」と説明。局入りする際に出迎え、「朝早くからありがとうざいます」と頭をさげると、高倉さんは「恐れ入ります」と返答するといい、「スクリーンのままやねんて。姿勢も良くてあいさつもきっちりされる」と夫からの話を紹介した。

番組は高倉さんの半世紀を振り返る内容で、本人から過去の写真を多数あずかっていた。高倉さんに「写真、見て頂けましたか？」と問われ、上沼の夫は「はい、赤ちゃんの時のカワイイ写真など貴重な写真をありがとうございます」と返答。すると、「違います、映画です」と言われたという。

上沼は「映画のこと写真って言うねん。新作の映画を見たか、っていうことやってん。主人はもちろん見てますやん。“見ました、最高でした”って言うたけど、“赤っ恥かいた”って」と夫の言葉を明かした。

「それからうちの主人はかぶれてさあ…。“恵美子、写真見てくるわ”って。どこの写真見るんや思ったら、映画やねん。“写真行かないか？”とか。しばらく写真、写真…言うとった」とため息。「出た人が言う言葉であって…」と指摘するシャンプーハット・てつじに、「それ言うたってくれ！」と頼み、笑わせていた。