ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥× ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ç±ÉÍÜ¹Ö½¬²ñ À®Ä¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò±þ±ç
¡¡ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÈÀ¸¤¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡É¤òÄó¶¡¤·¡¢À¸³è¼Ô¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿©Äó°Æ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÎÏ¤¢¤ë·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼çÎÏ¹©¾ì¤Î¤¢¤ë²£ÉÍ»Ô¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡È¿¢Êª¤Î¥Á¥«¥é®¡É¤ÇÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢2005Ç¯¤è¤ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¿©»ö¡¦±ÉÍÜ¤ò¼´¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³«»Ï¡£2017Ç¯¤«¤é¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î±ÉÍÜ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤«¤é°éÀ®¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÁª¼ê¤Î¿©»ö¤ä±ÉÍÜÌÌ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÆµÙ¤ß´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢Ç¯Âå¡Ê¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤«¤é6Ç¯À¸¡Ë¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ã¥ó¥×2025¡×¤Ë¶¨ÎÏ¡£8·î8Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤¤·¿¥¥ã¥ó¥×¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ±ÉÍÜ³Ø¹Ö½¬²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ»Î¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¿©»ö¤ä±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¹Ö½¬²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤Î½ÅÍ×À¤òÀâÌÀ¤·¤¿¸å¡¢À®Ä¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿©»ö¡×¡Ö±¿Æ°¡×¡Ö¿çÌ²¡×¤Î3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò´èÄ¥¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¶¯¤¤¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢¡È±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¡É¤È¡ÈËèÆü3¿©¡¢½½Ê¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤È¤ë¤³¤È¡É¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¹Ö½¬²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢º£Ç¯¤«¤é²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚ¹§»Ê¥³¡¼¥Á¤¬ÅÐÃÅ¡£¥×¥íÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¹Ö½¬²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ Ã´Åö¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¿©»ö¤ÎÌÌ¤Ç¤â¹Ö½¬²ñ¸å¤ÏÁ°Æü¤è¤ê¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¡¡´ÉÍý±ÉÍÜ»Î/¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ»Î¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¢£¿åÊ¬Êäµë¤Î½ÅÍ×À
¡¡²Æ¾ì¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£±¿Æ°Á°¡¢±¿Æ°Ãæ¡¢±¿Æ°¸å¡£¹¢¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢É¬¤º¿åÊ¬¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¿Æ°Á°¡§±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤ë20-30Ê¬Á°¤Ë¿å¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä¾Á°¤Ë¤¬¤Ö¤¬¤Ö¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°û¤à¤È¡¢¤ªÊ¢¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ°¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä»î¹ç¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°Ãæ¡§¹¢¤¬³é¤¯Á°¤Ë¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÌÜ°Â¤Ï15¡Á30Ê¬¤´¤È¤Ë¡£Ìó500㎖¤«¤é1ℓÄøÅÙ¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¿Æ°¸å¡§¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢±öÊ¬¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¤òÊäµë¤Ç¤¤ë°û¤ßÊª¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£À®Ä¹´ü¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×
¡¡À®Ä¹´ü¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿©»ö¡×¡Ö±¿Æ°¡×¡Ö¿çÌ²¡×¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä±¿Æ°¤Ï¹ü¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¡¢¿ÈÄ¹¤ò¿¤Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ï¿çÌ²Ãæ¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¿çÌ²¤ÈµÙÂ©¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡£¶¯¤¤¿ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿©»ö¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È±ÉÍÜ¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï½½Ê¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤È¤ë¤³¤È¡£¶ÚÆù¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¹ü¤òºî¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤Ê¤É¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ÈÂÎ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤¹¤ë¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤«¤é6Ç¯À¸¤ÏÃË»Ò¤â½÷»Ò¤â¡¢Âç¿Í¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾®³Ø¹»6Ç¯À¸¤ÎÃË»Ò¤Ï2900kcal/Æü¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤óÇ¯Âå¡Ê30ºÐ¡Á49ºÐ¡Ë¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÃËÀ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤Ï2750kcal/Æü¤È¡¢6Ç¯À¸ÃË»Ò¤ÎÊý¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤è¤ê¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢½÷»Ò¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡À®Ä¹´ü¤Î»Ò¶¡¤Ï¡¢±¿Æ°¤äÊÙ¶¯¤Ë»È¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÇØ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¶ÚÆù¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤ò·ò¹¯¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¤è¤¦
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤¿ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¿©»ö¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤È¤Ï¡¢´ðËÜ¤Î4ÉÊ¡Ö¼ç¿©¡Ü¼çºÚ¡ÜÉûºÚ¡¡ÜÉûºÚ¢¡×¤Ë¡¢µíÆý¡¦ÆýÀ½ÉÊ¤È²ÌÊª¤ò²Ã¤¨¤¿·×6ÉÊ¤¬Â·¤Ã¤¿¿©»ö¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Î¡Ö¼ç¿©¡×¡¢Æù¤äµû¤Ê¤É¤Î¡Ö¼çºÚ¡×¡¢¥µ¥é¥À¤ä½ÁÊª¤Ê¤É¤Î¡ÖÉûºÚ2ÉÊ¡×¤Î´ðËÜ4ÉÊ¤òËè¿©É¬¤º¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËµíÆý¤ä²ÌÊª¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÍýÁÛÅª¤Ê¿©»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤Ê¤ë3¤Ä¤Î±ÉÍÜÁÇ¡ÊÃº¿å²½Êª¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢»é¼Á¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Çºî¤ê½Ð¤¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¡Ö»é¼Á¡×¤Ç¤¹¡£»é¼Á¤Ï1g9kcal¡£¸úÎ¨Åª¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò´èÄ¥¤ë¾®³ØÀ¸Ç¯Âå¤Î»Ò¶¡¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤ÈÆ±¤¸ÎÌ¤Î¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£»é¼Á¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä±ÉÍÜ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªÌîºÚ¤òÌý¤ÇßÖ¤á¤¿¤ê¡¢¤ªÆù¤òÍÈ¤²¤¿¤ê¡¢¾å¼ê¤ËÌý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤è¤¦
¡¡Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤ÈÂÎ²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ç¾¤äÂÎ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¹Ô¤¤ï¤¿¤ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥Ñ¥ó¤À¤±¤È¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤·¤Î¹©É×¤Ç¿©»ö¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¥Ï¥à¤È¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤Æ¥Ï¥à¥Á¡¼¥º¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¥Ô¥¶¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢1ÅÙ¤Î¿©»ö¤Ç¤È¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¤òÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥¹¡¼¥×¤ÇÉûºÚ¤òÊä¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¡¦¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ä¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±óÀ¬¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥Ð¥¤¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¿©»ö¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤â¡¢´ðËÜ¤Î4ÉÊ¡Ê¼ç¿©¡¦¼çºÚ¡¢ÉûºÚ2ÉÊ¡Ë¡ÜÆýÀ½ÉÊ¡¦²ÌÊª¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È°Ï¤à¿©»ö¤Ï¾Ð´é¤Î¸»¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤ÁÃ£¤Î¿©½¬´·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡È¿¢Êª¤Î¥Á¥«¥é®¡É¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª
¡¡ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¶¯¤¤¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¿©»ö¤ä±ÉÍÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ø¤Ó¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î±ÉÍÜ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Áª¼ê¤Î¿©»ö¡¦±ÉÍÜ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä°éÀ®¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÁª¼ê¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤Î¹Ö½¬²ñ¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹HP¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖFood Supporter¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡ÖENERGY Supporter¡×¤Ë¤ÆÆ®¤¦¥«¥é¥À¤ò»Ù¤¨¤ë¥ì¥·¥Ô¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¤ÎHPÆâ¤Ë³«Àß¤·¤¿¡ÖÆüÀ¶¥ª¥¤¥ê¥ª¡ß²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¡ôÍÈ¤²¤Æ¤³¤¦¤¼¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ä¡¢¥ì¥·¥Ô¤ä±ÉÍÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¿©¤Î¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¡ôÍÈ¤²¤Æ¤³¤¦¤¼¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Ç¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¿©¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£