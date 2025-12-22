川崎希、念願のアウラニ・ディズニーで限定グッズを衝動買い「円安で換算するのが恐ろしい」

タレントの川崎希が20日、21日に自身のアメブロを更新。念願だったハワイのアウラニ・ディズニー・リゾートを訪れ、限定グッズなどを多数購入したことを報告した。

20日のブログで川崎は「初のアウラニディズニーですっ」と切り出し「ず〜っと行ってみたかったんだけど予約がなかなか取れないと聞いてて、今まで行ったことなかった」と告白。友人から予約方法を教えてもらったことで、念願の訪問が実現したと明かした。

21日に更新したブログでは「初のアウラニグッズに大興奮」と切り出し「うちはスティッチマニアだからスティッチグッズがたくさんあって天国だっっっ」と喜びのコメント。オルゴール付きのお菓子の缶を「素敵すぎてもちろん衝動買い」したことや、母親に頼まれていたというシェリーメイのぬいぐるみ、限定カチューシャなどを次々と紹介した。

また、息子が「アウラニダッフィーのリュックを買ってたよ」と報告し、価格が95ドルだったことから「大体15000〜16000円くらいかな？円安で換算するのが恐ろしいけど」と素直な心境を吐露。「これは好きすぎて色々買っちゃったよ〜嬉しいな」と満足した様子でつづり、ブログを締めくくった。