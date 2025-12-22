『今日好き』メンバーが2025年ヒットソングを全力パフォーマンス 真っ白衣装の“きんりの”カップルは「織姫とBABY」を披露
ABEMAは、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズの特別編として29日午後9時より『KYOUSUKI MUSIC STAGE』を放送することを決定した。
【写真】“おひなさま”＆あおいは「Kawaii Kaiwai」を披露
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。今年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年のABEMA開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど、大きな話題を呼んだ。
今回放送が決定した『KYOUSUKI MUSIC STAGE』では、これまでの『今日好き』に参加したメンバーが7グループに分かれ、25年を代表するヒットソングをパフォーマンス。きんご（内田金吾）とりのん（多田梨音）の“きんりのカップル”が、ねぐせ。の「織姫とBABY feat. 汐れいら」を、じゅり（榊原樹里）、ひなの（瀬川陽菜乃）、はるな（村谷はるな）、メガン（夏川メガン）がHANAの「Blue Jeans」を、ひな（長浜広奈）とあおい（永瀬碧）がPiKiの「Kawaii Kaiwai」を、はると（今井暖大）、いっさ（松本一彩）、かける（鈴木駈）、らいと（奥村頼斗）がM!LKの「イイじゃん」をそれぞれパフォーマンスすることが決定しており、残りの3組は、=LOVEの「とくべチュ、して」、CANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」、BE:FIRSTの「夢中」をパフォーマンスする。誰が残りの楽曲を披露するのかは放送で明らかとなる。
