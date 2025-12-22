ÃçËÜ¹©»ö¤µ¤óºÊ¡¦»°Âå½ã²Î¡¢½µ´©½÷Àµ»ö¤á¤°¤êÂ¨Æü¹µÁÊ¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿¿¼Â¡×
¡Ö¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¡×¤Î¸ÎÃçËÜ¹©»ö¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç²Î¼ê¤Î»°Âå½ã²Î¡Ê57¡Ë¤¬22Æü¡¢¡Ö½µ´©½÷À¡×¤Î»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëµ»ö¤ÇÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢È¯¹Ô¸µ¤Î¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¤ËÌó1650Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤¬ÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤¿È½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¡¢19Æü¤ËÂ¨Æü¹µÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡¡
ÃçËÜ¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯10·î18Æü¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢ÍâÆüË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯11·îÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©½÷À¡×¤Ç¤Ï¡¢»°Âå¤¬ÉÂ¼¼¤Ç¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿²ÃÆ£Ãã¡Ê82¡Ë¤«¤éÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¡¢¤Ê¤É¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£12Æü¤ÎÃÏºÛÈ½·è¤ÇºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÈï¹ð¤Î¡ËÀÕÇ¤¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
»°Âå¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¿¿¼Â¤Ç¤¹¡£½µ´©½÷À¤Îµ¼Ô¤Ï¡¢ÅÁÊ¹¤Çµ»ö¤ò½ñ¤Ä¾ÀÜ¼èºà¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼çÄ¥¡£¡Ö»ä¤Ï´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
»°Âå¤ÏÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¿·Ä¬¼Ò¤È¸÷Ê¸¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£