¡ÚM¡Ý1¡Û¿³ºº°÷¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡Ö£±¸Ä¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡×¤³¤È¤ò¹ðÇò¡Ö²¿¤Ç²¶¡Ä¡×ÉúÀþÌ¤²ó¼ý¤ËÍîÃÀ
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
È¹¤ÏËÁÆ¬¤Î¿³ºº°÷¾Ò²ð¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤òËÜÅö¤Ë¸«¤Æ¤¿¤Î¶âÍË¡£ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö1¸Ä¸å²ù¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¡Ê»³²¼¡Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥´¥ê¥é¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë²¿¤Ç²¶¡¢1¿Í¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¥´¥ê¥é¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤¤¤Ä¤À¤±¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤À¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÉúÀþÌ¤²ó¼ý¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¤¿¤¯¤í¤¦¤¬¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤òÀ©¤·¡¢Âè21Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£²áµîºÇÂ¿¤Ç1Ëü1521ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤Ç¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¡¤Ù¡¼¤ä¤ó¤Ï1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë10·î2Æü¡¢¹Åç»Ô½Ð¿È¡£NSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ËÂçºå¹»36´ü¡£¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¡¢ÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡£»³²¼¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥´¥ê¥é¤Ï1988Ç¯¡Ê¾¼63¡Ë7·î16Æü¡¢¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£NSCÂçºå¹»35´ü¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¢¶¥ÇÏ¡£¿É¤¤¿©¤ÙÊª¤¬¹¥¤¡£19Ç¯5·î27Æü¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¡£