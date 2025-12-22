¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×Åì±À¤Îà¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤áÈ¯¸À¤¬¼¨º¶¤·¤¿¡ÖÁÛÄê³°¡×¡¡±à»Ò¤È¤Ï·èÊÌ¤Ê¤Î¤«
¡¡ÈÈ¿Í¡¦¿¿ÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤Î¹Í»¡¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Ï¡¢ºÇ½ªÏÃ¤«¤é£²Ìë¤¬ÌÀ¤±¤¿£²£²Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç»ëÄ°¼Ô¤é¤Ë¤è¤ëÈ¯¿®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î¾®³ØÆ±µéÀ¸¡¦²¸»Õ»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢¤¤¤¸¤áÈï³²¼Ô¤Îº§Ìó¼Ô¤À¤Ã¤¿·º»ö¤Î±§ÅÔ¸«¡ÊÌÚÂ¼Úå¡Ë¤¬£±£³Æü¤ÎÂè£¹ÏÃ¤ÇÈÈ¿Í¤ÈÈ½ÌÀ¡£¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¡×¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¡Ö¥¥ó¥°¡×¤³¤È¹âÌÚ¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÅ¹¼ç¡¦º£Ô¢¡Ê¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ë¤È¡¢¤â¤¦£±¿Í¤Î¤¤¤¸¤áÈï³²¼Ô¤Î±à»Ò¡Ê¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤ÎÆ±Î½¡¦Åì±À¡Ê¿¼ÀîËã°á¡Ë¤â¶¦ÈÈ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ô¢¤Ï¹âÌÚ¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢Åì±À¤Ï»ö·ï¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤ò±à»Ò¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¡£¤È¤â¤Ëµ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅì±À¤È±à»Ò¤Ï¤¤¤¸¤áÈï³²¤Ç¤â¶¦ÄÌ¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¸¤á¤Ê¤¯¤½¤¦¤è¡×¤È±à»Ò¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÅì±À¤À¤¬¡¢£¹ÏÃ¤Ç¤Ïà¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤á¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò±à»Ò¤ËÅÇ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¡¢¤¢¤ó¤¿¤Îµï¾ì½ê¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¡×
¡¡ÈÈ¿ÍÁÜ¤·¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤±à»Ò¤Ë¡Ö¤â¤¦¼óÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¿È¤Î´í¸±¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¸å¤Î¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢¤¤¤¸¤áÈï³²·Ð¸³¼Ô¤Ë¡Öµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¥ï¡¼¥É¤À¡£
¡¡¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë»Ò¶¡¤Ï³Ø¹»¤¬¡¢¿Æ¤ËµÔÂÔ¤Ê¤É¤µ¤ì¤ë»Ò¶¡¤Ë¤Ï²ÈÄí¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Öµï¾ì½ê¡×¤Ë»×¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£±§ÅÔ¸«¤Îº§Ìó¼Ô¤Ç¼«»¦¤·¤¿»ç±ñ¤ä¡¢º£Ô¢¤âÅì±À¤â¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥¿¥¯¥È³Ø±à¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¥ê¥¢¥ë¼Ò²ñ¤Çµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¶¡¤é¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¤¤¤¦Åì±À¤¬±à»Ò¤Ë¡Öµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ï¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤«¤ÄÉÔ²Ä²ò¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡»ç±ñ¤Î¤¿¤á¤Ë»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿Åì±À¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ë¤â¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È±à»Ò¤Ë¼Õ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤¢¤ó¤¿¤¬¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¤Ê¤¼´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«µÍÌä¤¹¤ë±à»Ò¤Ë¡¢Åì±À¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¡Ö¶öÁ³¡ª¡×¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÆ±¾ð¿´¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¡¢½ÍÀ¶»¦¿Í·×²è¿ë¹Ô¤ÇÁÛÄê³°¤ÎÅ¨¥µ¥¤¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿±à»Ò¤Ï¼ÙËâ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö¼óÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤±¤óÀ©¤·¡Öµï¾ì½ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×È¯¸À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Íý²ò¤¢¤ëÆ±Î½´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Åì±À¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤ÌÀ©ºÛ¿Í¤Ë¡£·º»öÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢±à»Ò¤È¤Ïà·èÊÌá¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£