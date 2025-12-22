¡ÚÂçÁêËÐ¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤é¼èºà¥ª¥Õ¥¡¡¼»¦Åþ¡¡°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ö¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡££±Æü£±£°·ï¶á¤¯¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£±Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Î¿·ÈÖÉÕ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿£²£²Æü¡¢¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÀÊ¤·¤¿»Õ¾¢¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ°ÂÈþ¶Ó¡Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤µ¤è¤ê¡Ê»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¤Î¡Ë½Å°µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤êÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÕÇ¤¤ò¼Â´¶¡£¡ÖÀ®ÀÓ°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÎÏ»Î¤È¤·¤Æ¤ª¼êËÜ¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»ä¤â¶ß¤òÀµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤â°ìÊÑ¤·¤¿¡£»Õ¾¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¼èºà¤Ê¤É¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¡£³¤³°¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¿Æ¤¬Êë¤é¤¹¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤äÊÆ·ÐºÑ»æ¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤Ê¤É¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°Â¼£Àî¿ÆÊý¤Ï¡ÖÂç´Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡Ê¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Ë¤¬Â¿Ë»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼èºà¤Ê¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÈÎÌ¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¼èºà¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´ÉôÆþ¤ì¤¿¤é£±Æü£±£°·ï¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£³¤³°¤«¤é¤â¤¹¤´¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÂÐ±þ¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÂç´Ø¤È¤·¤Æ±þ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁêËÐ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈàËÜ¶Èá¤È¤ÎÎ¾Î©¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ë°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ï·Î¸Å¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÅÚÉ¶¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ë¤â¤Ã¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£Â¿Ë»¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤»¤º¡¢ÅÚÉ¶¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£