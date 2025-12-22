『仮面ライダーガヴ』ヴラスタムギア再販決定、プレミアムバンダイで予約受付
バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DX変身ベルト ヴラスタムギア」(6,930円)の再販売を行う。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月22日16時より予約受付開始、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「DX変身ベルト ヴラスタムギア」(6,930円)
2026年5月発送予定「DX変身ベルト ヴラスタムギア」(6,930円)
「DX変身ベルト ヴラスタムギア」は、『仮面ライダーガヴ』に登場する「仮面ライダーヴラム プリンカスタム」への変身なりきり遊びが楽しめるアイテム。「どっプリンゴチゾウ」をベルトにセットし、レバーを下げると扉が開き巨大なプリンが震えて出現し、LEDが発光&変身音が発動する。さらにレバー操作でLED発光&必殺技音が発動。
別売りの武器「ヴラムブレイカー」に付属の「ぷるゼリーゴチゾウ」とも連動＆フォームチェンジ遊びが楽しめる。
セット内容は、「変身ベルト ヴラスタムギア本体」「ベルト帯一式」「どっプリンゴチゾウ」。
(C)石森プロ･テレビ朝日･ADK EM･東映
2026年5月発送予定「DX変身ベルト ヴラスタムギア」(6,930円)
2026年5月発送予定「DX変身ベルト ヴラスタムギア」(6,930円)
別売りの武器「ヴラムブレイカー」に付属の「ぷるゼリーゴチゾウ」とも連動＆フォームチェンジ遊びが楽しめる。
セット内容は、「変身ベルト ヴラスタムギア本体」「ベルト帯一式」「どっプリンゴチゾウ」。
(C)石森プロ･テレビ朝日･ADK EM･東映