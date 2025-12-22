櫻坂46守屋麗奈、サンタ風ミニワンピ姿にファン悶絶「透明感すごい」「まさに天使」
【モデルプレス＝2025/12/22】櫻坂46の守屋麗奈が12月21日、自身のInstagramを更新。サンタ風のワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】櫻坂46人気メン「完璧スタイル」サンタ風ミニワンピ姿に釘付け
守屋は「今年最後のミート＆グリートたくさん会いに来てくれてたくさんお話ししてくれてありがとうございました」とつづり、ファンイベントへの感謝を投稿。「幸せを噛み締めてます◆（※◆は正式にはハートマーク）」と添えて、色白な脚がのぞく赤を基調に白いファーがあしらわれたサンタ風のミニ丈ワンピース姿で鏡越しに撮影した様子など、複数枚を公開している。
この投稿には「可愛い」「サンタ服似合いすぎ」「完璧スタイル」「透明感すごい」「まさに天使」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆守屋麗奈、サンタ風衣装を公開
◆守屋麗奈の投稿に反響
