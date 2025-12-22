守屋麗奈（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/22】櫻坂46の守屋麗奈が12月21日、自身のInstagramを更新。サンタ風のワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。

◆守屋麗奈、サンタ風衣装を公開


守屋は「今年最後のミート＆グリートたくさん会いに来てくれてたくさんお話ししてくれてありがとうございました」とつづり、ファンイベントへの感謝を投稿。「幸せを噛み締めてます◆（※◆は正式にはハートマーク）」と添えて、色白な脚がのぞく赤を基調に白いファーがあしらわれたサンタ風のミニ丈ワンピース姿で鏡越しに撮影した様子など、複数枚を公開している。

◆守屋麗奈の投稿に反響


この投稿には「可愛い」「サンタ服似合いすぎ」「完璧スタイル」「透明感すごい」「まさに天使」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

