＝LOVE大谷映美里「16歳になりたて」12年前の制服姿ダンス動画が話題「貴重映像すぎて驚き」「垢抜け前で努力伝わる」
【モデルプレス＝2025/12/22】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が12月21日に、自身のTikTokを更新。12年前の動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「貴重映像すぎて驚き」当時16歳の制服姿
大谷は「12年前のみりにゃ」「16歳になりたて」とつづり、過去の映像を投稿。動画には「＃踊ってみた」のハッシュタグが付けられており、桜が咲く屋外を背景にあどけなさ残る制服姿でダンスを披露している。
この投稿には「昔から可愛い」「成長がすごい」「貴重映像すぎて驚き」「垢抜け前で努力伝わる」「学生服エモい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
