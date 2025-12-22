かとゆり、ウェディングフォト公開 美デコルテ輝くオレンジドレス姿に「女神みたい」「幸せオーラ全開」と反響
【モデルプレス＝2025/12/22】“美しすぎる”上智大卒業生として話題のインフルエンサー・かとゆりが12月21日、自身のInstagramを更新。ウェディングフォトを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳上智大卒美女「旦那さん羨ましい」素肌輝くオレンジドレス姿
かとゆりは「ウェディングフォト撮っていただいたよ とっても素敵だった」とつづり、写真を複数枚投稿。自然光が差し込むロケーションで、美しいデコルテが際立つ淡いオレンジカラーのベアトップドレスに身を包み、花束を手にした姿を披露した。「＠thestory__wedding の皆さんにご協力いただきました！」と添えている。
この投稿には「女神みたい」「花嫁姿美しい」「透明感すごい」「旦那さん羨ましい」「とても似合っている」「幸せオーラ全開」「雰囲気が素敵」「オレンジのドレス新鮮」などの反響が寄せられている。
かとゆりは、6月16日に兼ねてより交際していた男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
