DXTEEN、6人中3人がイメチェン新ヘア披露「かっこよすぎ」「破壊力すごい」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/12/22】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の公式Instagramが12月21日、更新された。メンバーの新ヘアカラー姿が公開され、話題を呼んでいる。
【写真】期待のイケメングループ「破壊力すごい」新ヘアビジュアル
投稿では「『両片想い』特別ミニライブ」とつづり、同グループの楽曲「両思い」（2025年）をメンバーが踊っているリール動画を投稿。6人中3人のメンバーがヘアカラーを変えており、寺尾香信は落ち着いた印象の黒髪、田中笑太郎は明るい金髪、平本健は金髪に茶色のポイントカラーを組み合わせたヘアスタイルを披露している。
この投稿には「黒髪も金髪も似合う」「印象変わる」「一瞬誰かと思った」「新ヘア最高」「かっこよすぎ」「破壊力すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】期待のイケメングループ「破壊力すごい」新ヘアビジュアル
◆DXTEEN、メンバー3人が新ヘアを公開
投稿では「『両片想い』特別ミニライブ」とつづり、同グループの楽曲「両思い」（2025年）をメンバーが踊っているリール動画を投稿。6人中3人のメンバーがヘアカラーを変えており、寺尾香信は落ち着いた印象の黒髪、田中笑太郎は明るい金髪、平本健は金髪に茶色のポイントカラーを組み合わせたヘアスタイルを披露している。
◆DXTEENの投稿に反響
この投稿には「黒髪も金髪も似合う」「印象変わる」「一瞬誰かと思った」「新ヘア最高」「かっこよすぎ」「破壊力すごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】