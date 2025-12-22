IVE・イソ、アウトドアブランドの新モデルに抜擢！教師やアスリートなど多彩な姿に変身

IVEのイソが、アウトドアファッションブランドの新モデルに起用された。

【写真】イソ、破壊力抜群の“うさ耳SHOT”

12月22日、アウトドアファッションブランド「ナショナルジオグラフィック」は、イソとともに制作した新学期キャンペーンのビジュアルを公開し、モデル起用のニュースを発表した。

ブランド側はモデル起用の背景について、イソが持つ洗練された雰囲気と際立った個性、グローバルZ世代を代表する影響力を挙げている。特に「新スタート、成長、挑戦」を想起させるイソ特有のポジティブなイメージが、新学期を迎えるZ世代の自信やチャレンジ精神と合致すると説明した。

（写真＝ナショナルジオグラフィック）イソ

「SCHOOL IN STYLE」がテーマの今回のキャンペーンは、学生たちが抱く多様な未来の可能性や夢をビジュアルで表現しているのが特徴だ。新モデルに起用されたイソは、教師、CEO、アスリート、クリエイターという4つの将来像を自ら演じ分け、ブランドが提案する実用性とセンスを兼ね備えたスタイリングを個性豊かに表現した。

ブランド関係者は「グローバルなファンダムを持ち、Z世代の象徴的なアイコンとして注目を集めるイソを通じて、ナショナルジオグラフィック アパレルに対する10〜20代の関心を高め、好感度を段階的に拡大していく計画だ」とコメント。さらに「今後もイソとともに多彩なコンテンツや製品を展開し、Z世代とのコミュニケーションを強化していきたい」と語った。

イソの最新ビジュアルは、ナショナルジオグラフィック公式オンラインモール「N.STATION」および公式SNSで確認できる。

なお、イソが所属するIVEは先月、ワールドツアー「SHOW WHAT I AM」のソウル公演を成功裏に終えた。今後は、2026年4月の京セラドーム大阪での公演を皮切りに、アジア、ヨーロッパ、アメリカを巡り、世界中のファンと交流する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇イソ プロフィール

2007年2月21日生まれ。小学校6年生の時、百貨店でジュースを買おうとしたところ、所属事務所STARSHIPエンターテインメントの理事からスカウトされた。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビュー。明るくいたずら好きな性格で、普段から笑いが絶えないとのこと。