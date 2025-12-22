Á´43¼ï¤Î¾¯ÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤é¡ÖÁª¤Ù¤ë¤ª¤»¤Á¡×¡¢¿ÝÆÚŽ¥³¤Ï·¥Á¥ê¤Ê¤É¤ÎËÜ³ÊÃæ²Ú¥á¥Ë¥å¡¼¤äÆù¥á¥Ë¥å¡¼¤â³È½¼/12·î25Æü¡ÁÅ¹Æ¬ÈÎÇä³«»Ï¡Ú¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¡Û
¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100(604Å¹ÊÞ/2025Ç¯11·îËö¸½ºß)¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ç¤ª¤»¤Á¹ØÆþ¤òÌÂ¤¦À¼¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢²ÈÂ²¹½À®¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±Áª¤Ù¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª¤»¤Á¡ÖÁª¤Ù¤ë¤ª¤»¤Á¡×¤ò2025Ç¯12·î25Æü¤«¤éÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Ò¤ª¤»¤Á¤ÎÄêÈÖ¤«¤é¹âµé¿©ºà¤Þ¤Ç¡¢¾¯ÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÂ·¤¦¥·¥ê¡¼¥º¡Ó
¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡È¤ª¤»¤Á¤òÁª¤Ö´ð½à¡É¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤Çã¤¤Êý¤òË¾¤àÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ØÅÁÅý¤ÏÂçÀÚ¤Ë¡¢¤Ç¤âÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡ÖÁª¤Ù¤ë¤ª¤»¤Á¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁª¤Ù¤ë¤ª¤»¤Á¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤«¤é¹âµé¿©ºà¤Þ¤Ç¤¬¾¯ÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¹¥¤¤ÊÁÇºà¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¡¢¤ª¼êº¢²Á³Ê¤ÇÁª¤Ù¤ë¡£
¤Þ¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÏÂÉ÷¤ª¤»¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡×¤ä¡Ö³¤Ï·¤Î¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¼Ñ¡×¤Ê¤É¤ÎËÜ³ÊÃæ²Ú¿©ºà¡¢ÍÎÉ÷¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»»ºÆÚ¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡×¤ä¡Ö¹ç¤¤³û¥¹¥é¥¤¥¹ ¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡È¿Íµ¤¤Î¤ªÆù¥á¥Ë¥å¡¼¡É¤â³È½¼¡£¤ª¤»¤Á¤ò¶ì¼ê¤È´¶¤¸¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤ä»Ò¤É¤â¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤È¤·¤¿¡£
Å¹Æ¬ÈÎÇä¤Ï12·î25Æü¤«¤é³«»Ï¡Ò¡ÖÁª¤Ù¤ë¤ª¤»¤Á¡×¤ÏÁ´43¼ï¡Ó
¡Ú100±ß(ÀÇ¹þ108±ß)¾¦ÉÊ¡Û
Ž¥¡Ö¸æ³÷ËÈÀÖ¡×85g
Ž¥¡Ö¸æ³÷ËÈÇò¡×85g
Ž¥¡ÖÂäÆþ¤ê¹ÈÇò¸æ³÷ËÈ¡×80g
Ž¥¡Ö¤Ê¤Þ¤¹ÄÒ¡×100g
Ž¥¡ÖÀÚ¤êÀéËçÄÒ¡×80g
Ž¥¡ÖÄÇÂû¤¦¤Þ¼Ñ¡×65g
Ž¥¡ÖÎ¤°ò¤Î¼ÑÊª¡×80g
¡Ú150±ß(ÀÇ¹þ162±ß)¾¦ÉÊ¡Û
Ž¥¡Ö·ÜÆù¤ÎÀ¾µþ¾Æ¤¡×60g
Ž¥¡Ö¶â¤´¤Þ¤Þ¤°¤í¼Ñ¡×35g
Ž¥¡Ö¤À¤·´¬¤¤¿¤Þ¤´(Çò³¤Ï·¤À¤·»ÈÍÑ)¡×100g
Ž¥¡Ö¤Û¤¿¤Æ³¤Ò¤âÌÀÂÀ¡×50g
Ž¥¡Ö¿ô¤Î»Ò¾¾Á°¡×60g
Ž¥¡Ö¤¤¤«²«¶â¡×40g
Ž¥¡Ö¤Ä¤Ö³¤ï¤µ¤Ó¡×60g
Ž¥¡Ö¤Î¤É¤°¤í³÷¡×70g
Ž¥¡Ö¼÷¤Ê¤ë¤È¡×1ËÜ
Ž¥¡ÖËÌ³¤Æ»»º¹õÆ¦¡×80g
Ž¥¡ÖòÞ´ÅÏª¼Ñ¡×2ÀÚ
Ž¥¡Öºúº«ÉÛ´¬¡×1ËÜ
Ž¥¡ÖòÙº«ÉÛ´¬¡×1ËÜ
Ž¥¡ÖÃæ²Ú¤¯¤é¤²¡×40g
Ž¥¡Ö¤¢¤¤³û¥¹¥é¥¤¥¹ ¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¡×40g
Ž¥¡Ö¤¢¤¤³û¥¹¥é¥¤¥¹ ¥¹¥â¡¼¥¯¡×40g
¡Ú200±ß(ÀÇ¹þ216±ß)¾¦ÉÊ¡Û
Ž¥¡ÖËÌ³¤Æ»»ºÈÁÎ©¼Ñ¡×1¸Ä
Ž¥¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¾®Âä¤Î»Ý¼Ñ¡×1Èø
Ž¥¡Ö¿ô¤Î»ÒÆþ¤ê¤¦¤Ë¤¤¤«¡×60g
Ž¥¡Ö·ª¤¤ó¤È¤ó¡×45g
Ž¥¡Ö·ª¤¤ó¤È¤ó ËõÃã¡×45g
Ž¥¡Ö°ËÃ£´¬¡×100g
Ž¥¡ÖÅÄºî¤ê¡×30g
Ž¥¡ÖÌ£ÉÕ¤±¿ô¤Î»Ò¡×22g
Ž¥¡Ö¾ÆÆÚ¡×90g
¡Ú300±ß(ÀÇ¹þ324±ß)¾¦ÉÊ¡Û
Ž¥¡Ö¼ê±©Àè¤Î»Ý¼Ñ¡×100g
Ž¥¡ÖÆÚ¤Î»Ý¼Ñ¡×3Ëç
Ž¥¡ÖÌ£ÉÕ¤±¤¢¤ï¤Ó¡×1¸Ä
Ž¥¡Ö¿Ý¤À¤³¡×80g
Ž¥¡Ö³¤Ï·¤Î»Ý¼Ñ¡×2Èø
Ž¥¡Ö¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡×100g
Ž¥¡Ö³¤Ï·¤Î¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¼Ñ¡×100g
Ž¥¡ÖËÌ³¤Æ»»ºÆÚ¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡×2ÀÚ
Ž¥¡Ö¥ª¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ç¥£¥ó¡×50g
¡Ú450±ß(ÀÇ¹þ486±ß)¾¦ÉÊ¡Û
Ž¥¡ÖÆÚ³Ñ¼Ñ¡×40g¡ß2
Ž¥¡Ö¤«¤ËÄÞ Çò¤À¤·»ÅÎ©¤Æ¡×2¸Ä
¡ÖÁª¤Ù¤ë¤ª¤»¤Á¡×Á´43¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ÒÎÁÍý¸¦µæ²È´Æ½¤¤Ë¤è¤ëÀ¹¤êÉÕ¤±¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÄó°Æ¤â¡Ó
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¼ÂºÝ¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤è¤¦¤Ë¤â¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë±þ¤¨¡¢¤ª½Å¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ÈÄí¤Ë¤¢¤ë°ìÈÖÂç¤¤¤¤ª»®¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤¢¤ï¤»Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤ª¤»¤Á¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁª¤Ù¤ë¤ª¤»¤Á¡×¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤ßÊý¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ë¤ª¤»¤Á¤òÅº¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤À¤±¤ÇÁª¤Ö¡È¿ä¤·¿§¤ª¤»¤Á¡É¤Ê¤É¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÂ¿©¡Û¾Æ¤ºúÄê¿©+Áª¤Ù¤ë¤ª¤»¤Á
²«¿§¿ä¤·¤ª¤»¤Á
¡ÚÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Îã¡Û
¢¡¤ª¤»¤Á¸ÞÃÊ½Å¡ÖÁª¤Ù¤ë¤ª¤»¤Á¡×Á´¼ï(43¼ï)À¹
²Á³Ê:ÀÇ¹þ9,180±ß
¤ª¤»¤Á¸ÞÃÊ½Å¡ÖÁª¤Ù¤ë¤ª¤»¤Á¡×Á´¼ï(43¼ï)À¹
¢¡¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤ª¤»¤Á(1,000±ßÀ¹)
¾¦ÉÊ¿ô6¼ï:ËÌ³¤Æ»¹õÆ¦Ž¥¸æ³÷ËÈÇòŽ¥¿ô¤Î»ÒÆþ¤ê¤¦¤Ë¤¤¤«Ž¥¶â¤´¤Þ¤Þ¤°¤í¼ÑŽ¥·ÜÆù¤ÎÀ¾µþ¾Æ¤Ž¥°ËÃ£´¬
²Á³Ê:ÀÇ¹þ1,026±ß
¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤ª¤»¤Á(1,000±ßÀ¹)
¢¡¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤»¤Á(2,000±ßÀ¹)
¾¦ÉÊ¿ô10¼ï:°ËÃ£´¬Ž¥¤À¤·´¬¤Íñ Çò³¤Ï·¤À¤·»ÈÍÑŽ¥ºúº«ÉÛ´¬Ž¥³¤Ï·¤Î»Ý¼ÑŽ¥¸æ³÷ËÈÀÖŽ¥¤Î¤É¤°¤í³÷Ž¥·ª¤¤ó¤È¤óŽ¥¤¢¤¤³û¥¹¥é¥¤¥¹ ¥Ñ¥¹¥È¥é¥ßŽ¥ÆÚ¤Î»Ý¼ÑŽ¥¼ê±©Àè¤Î»Ý¼Ñ
²Á³Ê:ÀÇ¹þ2,160±ß
¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤»¤Á(2,000±ßÀ¹)
¢¡¤´¤Á¤½¤¦¤ª¤»¤Á(3,000±ßÀ¹)
¾¦ÉÊ¿ô15¼ï:³¤Ï·¤Î¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¼ÑŽ¥¹õ¿Ý¿ÝÆÚŽ¥¾ÆÆÚŽ¥Î¤°ò¤Î¼ÑÊªŽ¥¤Ê¤Þ¤¹ÄÒŽ¥ÄÇÂû¤¦¤Þ¼ÑŽ¥°ËÃ£´¬Ž¥ËÌ³¤Æ»¹õÆ¦Ž¥ÂäÆþ¤ê¹ÈÇò¸æ³÷ËÈŽ¥¿Ý¤À¤³Ž¥¤¤¤«²«¶âŽ¥¤Û¤¿¤Æ³¤Ò¤âÌÀÂÀŽ¥¤«¤ËÄÞÇò¤À¤·»ÅÎ©¤ÆŽ¥ÅÄºî¤êŽ¥¤Þ¤ë¤´¤È¾®Âä¤Î»Ý¼Ñ
²Á³Ê:ÀÇ¹þ3,240±ß
¤´¤Á¤½¤¦¤ª¤»¤Á(3,000±ßÀ¹)