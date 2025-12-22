【1/7 スケールフィギュア 餓狼伝説 City of the Wolves 不知火 舞】 2026年10月 発売予定 価格：23,100円

サウザンドのフィギュアブランド「ゴールデンヘッドプラス」は、フィギュア「1/7 スケールフィギュア 餓狼伝説 City of the Wolves 不知火 舞」を2026年10月に発売する。価格は23,100円。

本製品は、SNKの格闘ゲーム「餓狼伝説 City of the Wolves」より、不知火流くノ一「不知火舞」が新たな装いのライダースーツ姿で、1/7スケールフィギュア化したもの。

スタイリッシュでセクシーなライダースーツ、躍動感あふれるポージングなど、ゲーム内モデルを忠実に再現しており、スーツに包まれた艶やかなスタイルが、彼女の魅力をより際立たせている。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約240mm（台座含む）※頭頂部まで 素材：PVC、ABS

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※写真はデコレーションマスターです。実際の商品と異なる場合がございます。