【DXぷるゼリーノアールゴチゾウ＆ラーゲ9ゴチゾウ】 12月22日16時より予約開始 2026年5月 発売予定 価格：2,820円

バンダイは、なりきり玩具「DXぷるゼリーノアールゴチゾウ＆ラーゲ9ゴチゾウ」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月22日16時より予約受付を開始する。発送は2026年5月を予定し、価格は2,820円。

本商品はTTFC作品「仮面ライダーヴラム ルートストマック」に登場する「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」をなりきり玩具で再現したもの。さらに新規デザインの「ラーゲ9ゴチゾウ」も付属する。

別売りのDXヴラスタムギアと連動ができ、ベルトにセットすることで「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」の変身音が発動する。変身後レバーを操作することで、必殺技も発動可能となっている。「ラーゲ9ゴチゾウ」は別売りのDX変身ベルトガヴに対応し、ベルトにセットすることで音声が発動する。

ぷるゼリーノアールゴチゾウにはゴチゾウボイスとラーゲ9（演：庄司浩平氏）のキャラクターボイスがそれぞれ収録され、天面のスイッチを押すことでそれぞれ発動できる。

さらに、ゴチゾウ自動おしゃべりモードも搭載しており、ランダムで5音、ゴチゾウボイスが発動。また劇中で印象的な楽曲も収録しており、変身等のアクションに合わせて鳴らすことができる。

