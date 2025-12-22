バジェットレンタカーなら手続きも簡単！

飛行機を降りた瞬間に感じる、あの独特の香り。耳に飛び込んでくる異国の言葉や、見慣れない広告のデザイン。ターミナルを出れば、バスや電車、信号機ひとつとっても日本とはどこか違う。

その“海外に来たぞ”という高揚感を、もっと深く味わいたい人にこそ試してほしいのが、海外でのレンタカードライブだ。なかでも最近、旅好きの20～30代の間でじわじわ人気が高まっているのが、「バジェットレンタカー」。世界120カ国以上に約3500の営業所を展開し、料金も手続きもシンプル。海外レンタカーのハードルをぐっと下げてくれる存在だ。

海外旅行の最初の難関は“移動”。バスや電車の路線を調べ、乗り場を探し、券売機に戸惑う。もちろん、それも旅の醍醐味ではあるけれど、限られた日程ではどうしても時間をとられてしまうのが悩ましいところだ。

その点、バジェットレンタカーなら、予約完了後から出発前までに、予約確認書やバウチャーなどの書類を印刷して必要事項を事前に記入しておくだけ。貸出時に提示すれば、手続きはスムーズに完了！ 海外大手の中でも比較的リーズナブルな価格設定で、思った以上に気軽にクルマ旅を始められるのも嬉しい。

そして一度ハンドルを握れば、旅の自由度は一気に広がる。アメリカ西海岸で海沿いのワインディングを走ったり、オーストラリアで赤土の大地を横目に真っ直ぐな道を進んだり。ヨーロッパの田園地帯をのんびり走れば、映画の世界の住人になったような気分に、なんてことも。

クルマがあるだけで、旅のスケールが一気に広がる場所は、世界中にたくさんある。

バジェットレンタカーおすすめのプランをご紹介！

バジェットレンタカーの魅力は、「こんなのあったらいいのに」がちゃんと用意されているところ。ここでは、海外旅行を計画中の人にぜひ知ってほしい、使い勝手抜群の2つのプランを紹介したい。

◆ ハワイで人気「キードロップサービス」

ワイキキでのレンタルでは、営業時間外でも返却できる“キードロップサービス”が便利。滞在中に「1日だけクルマを借りたい」というニーズが増えている一方、通常の返却時間が午後3時半までと早いのが課題だった。キードロップなら、利用後は指定の駐車場に停めて、書類とキーをボックスに入れるだけ。夜までたっぷりクルマを使いたい人に最適だ。

◆ NZでは“島をまたぐ旅”も1台で完結

ニュージーランドでは、南島と北島をまとめてドライブしたい旅人向けに、フェリー利用で車両をそのまま継続できるプランも好評。たとえばクライストチャーチ空港で借りて、最終的にオークランド空港で返却……という旅程でも、予約は1回で完了。荷物の積み替えも不要で、旅がとにかくラクになる。

この他にも、アメリカのガソリン込みプランや、ニュージーランド、オーストラリアの免責ゼロプランなんてプランも！ 地域に合わせた、かゆいところに手が届くサービスが揃う。

気の向くままに走り、心が動いた場所でクルマを止める。その瞬間に触れる“自由の感触”は、海外レンタカーならではの特権だ。一度味わえば、“また海外で運転したい”と思うはず。

さあ、次の旅はバジェットレンタカーと一緒に。

バジェットレンタカー｜Budget Rent A Car

https://www.budgetjapan.jp/