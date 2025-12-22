松屋オンラインショップで買える超お得な福袋！限定おまけ付き♡

2025年12月29日から2026年1月5日まで、松屋公式オンラインショップで「2026年懸賞付き福袋」が登場！豪華27食入り、1食あたり237円という超お得なセットが、期間限定＆数量限定で販売されます。さらに、人気の「四川風麻婆豆腐」や松屋オリジナルエコバッグなどの特典も！そして、豪華景品が当たるチャンスも！今年の新春、松屋の福袋で美味しい料理と嬉しいプレゼントをゲットしよう♪

2026年福袋：豪華27食セットが62%OFF！



「2026年懸賞付き福袋」には、松屋の人気メニュー14種類、計27食がギュッと詰まっています。

プレミアム仕様の牛めしの具や伝説のオリジナルカレー、新商品のバターチキンカレーなど、松屋ファンにはたまらないラインナップが勢揃い。

合計価格17,220円相当の福袋が、なんと6,390円（税込）で購入できるのは衝撃的！1食あたりわずか237円という超お得な価格で、手軽に松屋の美味しい料理を楽しめます。

おまけ付き＆豪華景品が当たるチャンス！



この福袋には、数量限定のおまけもついてきます！松屋オリジナルのエコバッグや、新商品「四川風麻婆豆腐」など、どれも嬉しいアイテムばかり♪

さらに、総額100万円相当の豪華景品が当たる懸賞もあります。豪華な任天堂Switch2やiPad Airが100名様に当たるチャンス！2026年最初の運試しとしてもぴったりです。

数量限定なので、早めのチェックをお忘れなく♪

松屋の福袋：新春のお得なスタートを切ろう！



松屋の「2026年懸賞付き福袋」は、年末年始の食卓を豊かにしてくれること間違いなし！全27食のボリューム感に加え、特典や懸賞付きという豪華さで、お得感満載です。

毎年好評の福袋が、さらにパワーアップして登場！数量限定なので、早めにゲットして、2026年を美味しいものでスタートしましょう♡ 松屋のオンラインショップでの購入は簡単＆便利。

2025年12月29日から販売開始です♪

松屋の福袋で2026年をお得にスタート♪



松屋の「2026年懸賞付き福袋」は、豪華27食セットと嬉しいおまけがついて、なんと62%OFF！

美味しい松屋のメニューが一度に楽しめる上、豪華景品が当たるチャンスもあるなんて、まさに新年の運試しにぴったりです♪

数量限定、期間限定の販売なので、早めにオンラインショップをチェックしてお得な福袋を手に入れましょう♡松屋で、美味しい新年を迎えませんか？