タレントの村重杏奈（27）が21日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。結婚ついて語った。

この日は、プライベートで親交があるというプロボディービルダーでタレントの横川尚隆とともに登場。占い師・シウマ氏による身の回りの数字から運気を判断し、開運へ導くオリジナル占術「数意学」の占いを受けた。

普段、匂いで異性との相性をはかるという村重は「私、結婚できますか？」と質問。結婚はすぐにできると言われ、結婚期は2026年からだと明かされた。

スタッフから、結婚の条件を聞かれると「私の話を聞いてくれる、怒らない、顔がかっこいいとか、面白いとか、しゃべらないでいてほしいときは黙っていられるとか、家にあんまりいないとか凄いあります」と回答。「だから凄いうまくいかない…デートの段階でお箸の持ち方が“あっ”って思ったらそこから恋愛に進めなくなる」と自身の恋愛を振り返った。

そんな中、相手選びの際に大切にした方が良いと助言されたのは匂い。「あるんですよ、自分の中で。ここの臭いラインだったら大丈夫とか、普段嗅げないところが嗅げると好きになっちゃう」と認めていた。