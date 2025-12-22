ナイツ・塙、『M-1』司会・今田耕司のすごさを熱弁 興奮しながら「なんでどの媒体も書かないの！」
お笑いコンビ・ナイツの塙宣之（47）が22日、ニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』（月〜木曜 後1：00）に生出演。きのう21日に行われ、自身が審査員を務めた『M-1グランプリ2025』について、司会を務めた今田耕司のすごさを熱弁した。
【動画】『M-1』第21代目王者・たくろうが優勝者記者会見
塙は「今田さんがやっぱりすごいよ。今田さんがいなかったらもう…代わりいる？」とその存在の大きさを問いかけると、相方の土屋伸之も「超楽しい空気にしてくれるよね」と同意。「俺毎年、言ってるの。今田さんのすごさを。ただどの媒体もあんまり書いてなくて。今田さんってすごいじゃん！」と興奮気味に熱弁。「完璧じゃん。なんでどの媒体も書かないの！って思う」と話すと、土屋が「ヨネダ2000の『ひき肉にしてやんよ』に対する今田さんの『失格です！』が…（笑）。すごい楽しくなっちゃった」と、具体例を出しながら、そのすごさを語った。
■塙宣之の採点
ヤーレンズ 95点
ドンデコルテ 91点
真空ジェシカ 93点
たくろう 96点
豪快キャプテン 93点
カナメストーン 92点
ヨネダ2000 94点
ママタルト 94点
めぞん 92点
エバース 99点
最終決戦→たくろう
