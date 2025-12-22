DeNAからFA権を行使して西武に移籍した桑原将志外野手（32）が22日、埼玉県所沢市の球団事務所で入団会見に臨んだ。背番号は「7」に決まった。昨年の日本シリーズでは5試合連続打点の新記録を樹立してMVPに選ばれ、日本一に貢献した。

熱いプレーで知られるガッツマンは「凄くワクワクしている。早くライオンズのユニホームに袖を通してプレーしたい。交渉の時に気持ちを押していただいた。ぜひライオンズで精いっぱい頑張りたい。ファンの方も熱い。横浜で頑張る選択肢もあったが、環境を変えてやる方がキャリアに深みを増すと思った。チャレンジしたいと思った」と宣言した。

3年連続Bクラスの5位に沈んだ西武は打線強化を急務とする中、7年ぶりリーグ優勝と18年ぶり日本一へ積極補強に動いた。西武では16年2月の木村昇吾以来、4人目のFA補強。日本ハムからFA宣言した石井も獲得し、球団史上初めて同一年に2人のFA補強に成功した。

打撃の実績と経験豊富で、守備では泥くさく必死にボールを追い、頭から懸命に打球に飛び込むプレースタイル。夏場は酷暑で知られるベルーナドームが本拠地になるが「僕の熱さがあれば吹き飛ぶ。僕らしい熱いプレーを見せたい。全力で貢献したいと思った」と熱く語った。