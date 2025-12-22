２１日に行われた漫才頂上決戦「Ｍ−１グランプリ２０２５」を制したお笑いコンビ・たくろうが２２日、都内で行われた、シェフＮｏ．１決定戦「ＣＨＥＦ−１グランプリ２０２６」の記者会見に出席。Ｍ−１優勝後、初の公の場となった。

優勝から一夜明けてからも休む暇はほぼなく、王者の恒例行事でもある各局の朝の情報番組を８つ行脚してから同イベントに登場。２人はＭ−１を優勝したことから、ＣＨＥＦ−１のスペシャルサポーターに就任した。

きむらバンドは、登場するや「本当に優勝させていただいてからすごくバタバタなスケジュールでなぜここにいるか分からない」と苦笑い。一方でＣＨＥＦ−１について「歴代のサポータ−を見ると大仕事を任せていただいたと思って非常にわくわくしている」と語った。

ＭＣの南海キャンディーズ・山里亮太は「めっちゃくちゃ売れるんですよ。だからそのスタート、伝説が始まる最初を一緒ににできるのを光栄に思ってます」と２人のブレイクを確信している様子。赤木裕は、事前に山里の楽屋あいさつに行ったところ「（山里から）『めちゃくちゃ売れる』を５回いただきました」と笑顔で明かしていた。